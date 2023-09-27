美FTC率17州指控亞馬遜非法壟斷線上零售市場 未提分拆

美國美國聯邦貿易委員會（FTC）和17個州周二正式向亞馬遜公司（Amazon.com）提出告訴，指控這家電商非法使用壟斷權力人為抬高價格，控制賣家留在該公司的平台上，並損害競爭對手的利益。亞馬遜周二股價大跌4%。

FTC向西雅圖聯邦法院提起訴訟，代表拜登政府積極落實反壟斷法的新里程碑，這起訴訟已醞釀數月。FTC主席 Lina Khan 長久以來即不滿亞馬遜的作為，她曾於2017 年在耶魯法律期刊（Yale Law Journal）撰文指出，歷任反壟斷監管機構和法院未能善盡在法律上對亞馬遜這類集團的職責。

FTC和幾個州指控亞馬遜使用反折扣措施，懲罰在其他地方提供更低價格的商家，此行為已違反反壟斷法。FTC也表示，亞馬遜官網上的賣家如果想讓自己的商品被納入Amazon Prime，就必須使用亞馬遜的物流服務，此月租機制提供快速送貨等福利。

FTC也表示，賣家會覺得在這平台上要成功經營，就非得使用亞馬遜的廣告服務不可。Khan在周二的記者會上說，透過收取物流、廣告和其他服務的費用，「亞馬遜現在等於從賣家收入抽成一半」。

Khan沒有明確主張分拆亞馬遜，但她表示，如果反托辣斯訴訟勝訴，FTC會要求法官停止該公司的「非法行為」。

Khan周二接受彭博專訪時說，「最起碼，任何救濟都得讓這些公司停止這些招數，有效的救濟還需要恢復這個市場的競爭，我們也會要求法官這樣做。」

FTC和17個州周二發起的訴訟沒有要求具體的補救措施，但提到了「結構性救濟」。這一反托辣斯術語通常意味著縮減資產或分拆業務。亞馬遜表示，將向FTC的訴訟捍衛自己的立場，並稱FTC的訴求將導致價格上漲，並殃及害依賴亞馬遜向購物者提供商品的企業。