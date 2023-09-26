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谷歌、蘋果緊張了！ChatGPT再升級 可用5種聲音與用戶對話
OpenAI於25日宣布，在接下來兩周內，將賦予ChatGPT使用語音和音訊與付費用戶交談的能力，與谷歌（Google）的Assistant、蘋果的Siri或亞馬遜的Alexa等個人助理產品形成直接競爭。
外媒報導，ChatGPT將可以使用5種不同角色，包括Juniper、Sky、Cove、Ember和Breeze，來回應付費用戶的查詢與提問，其語氣聽起來比Alexa和Siri等更具人性化對話的感覺。OpenAI表示，增加語音功能是它讓更多人與ChatGPT互動和使用的關鍵方式。
OpenAI消費產品副總鄧修平（Peter Deng）受訪時表示，「這就是我們面臨的挑戰。最困難的工作之一就是採用這項令人驚嘆的技術，並將其轉化為未來300至400億人所尋求的簡單性。」
OpenAI還表示，付費用戶還能向ChatGPT傳送圖片並詢問相關問題，其可以根據圖片回答或給出建議，能請ChatGPT幫忙搭配服裝或解決數學問題等。
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