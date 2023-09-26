頁岩油企CEO：若無新探勘 油價可能飆上150美元

根據石油大亨哈姆（Harold Hamm）旗下頁岩油公司Continental Resources的說法，如果美國政府不採取更多措施鼓勵鑽探，油價可能漲至高達每桶150美元的水準。

Continental Resources執行長勞勒（Doug Lawler）接受彭博電視專訪時表示，二疊紀盆地的原油生產總有一天會見頂，正如同在北達科他州巴肯地區和德州Eagle Ford等地的頁岩油油田一樣。他說，如果沒有新的探勘，「將見到120美元至150美元的石油」。

勞勒指出，如果沒有政策鼓勵新的鑽油，將見到更多油價壓力。西德州原油期貨價格今年來已上漲12%，近日漲破每桶90美元價位。

在奧克拉荷馬市舉行的美國能源安全高峰會上，頁岩油業者主管們呼籲拜登政府採取更協調一致的政策，讓他們能夠鑽挖更多原油。他們警告說，如果無法做到，將導致能源供應更吃緊、油價更高。

不過頁岩油企業的執行長們指出，雖然油價漲至接近100美元，但他們無意大幅增產因應。美國頁岩油田的石油產量在7月攀抵歷史新高後，產量目前正在減少，政府的分析師預測10月頁岩油產量將連續第三個月下滑。

勞勒也說，該公司沒有大幅增產的計畫，「我們以非常審慎的程度、符合我們現金流的方式進行投資。進行投資並最大量生產，並不是我們產生最佳價值的方式。」