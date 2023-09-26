聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南最大稀土礦場 擬明年重啟
越南計畫明年重啟最大稀土礦場，參與投標的兩家公司對路透指稱，這項西方國家支持的計畫，規模將媲美全球最大稀土礦區。路透廿五日報導認為，此舉旨在削弱中國大陸於全球稀土市場的霸主地位，也是越南朝建立稀土供應鏈跨出一步。
澳洲礦商黑石礦業公司主管庫契爾說，越南政府初步規畫今年底展開東堡礦場幾個區塊的招標，該公司打算競標至少一個區塊的採礦權。若得標，投資規模將約一億美元。該公司正洽詢越南電動車製造商VinFast及美國電動車新創公司Rivian，希望簽訂固定價格合約。
美國地質調查所估計，越南稀土蘊藏量高居世界第二位，但大部分尚未開採。黑石礦業公司則表示，東堡預估的稀土蘊藏量必須以現代方法重估。越南稀土公司董事長劉英俊（音譯）說，招標時間可能有變，但的確計畫明年重啟礦場。
由於幾乎壟斷全球市場的中國壓低價格，進而影響對開發越南稀土的投資意願。美國總統拜登九月甫訪越，將美越提升至全面戰略夥伴關係，有助增加投資人開發越南稀土的吸引力。路透遍訪十二位業界主管、投資人、分析師和外國官員表明，赴越投資旨在落實減少對中依賴，並降低供應鏈風險。其中部分人士坦言，打造稀土重鎮困難重重，但越南也可藉機成為重要參與者，並減輕對北京壟斷稀土供應的擔憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言