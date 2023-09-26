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越南最大稀土礦場 擬明年重啟

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
根據美國美國地質調查所估計，越南稀土蘊藏量高居世界第二，但很大部分尚未開發。路透
根據美國美國地質調查所估計，越南稀土蘊藏量高居世界第二，但很大部分尚未開發。路透

越南計畫明年重啟最大稀土礦場，參與投標的兩家公司對路透指稱，這項西方國家支持的計畫，規模將媲美全球最大稀土礦區。路透廿五日報導認為，此舉旨在削弱中國大陸於全球稀土市場的霸主地位，也是越南朝建立稀土供應鏈跨出一步。

澳洲礦商黑石礦業公司主管庫契爾說，越南政府初步規畫今年底展開東堡礦場幾個區塊的招標，該公司打算競標至少一個區塊的採礦權。若得標，投資規模將約一億美元。該公司正洽詢越南電動車製造商VinFast及美國電動車新創公司Rivian，希望簽訂固定價格合約。

美國地質調查所估計，越南稀土蘊藏量高居世界第二位，但大部分尚未開採。黑石礦業公司則表示，東堡預估的稀土蘊藏量必須以現代方法重估。越南稀土公司董事長劉英俊（音譯）說，招標時間可能有變，但的確計畫明年重啟礦場。

由於幾乎壟斷全球市場的中國壓低價格，進而影響對開發越南稀土的投資意願。美國總統拜登九月甫訪越，將美越提升至全面戰略夥伴關係，有助增加投資人開發越南稀土的吸引力。路透遍訪十二位業界主管、投資人、分析師和外國官員表明，赴越投資旨在落實減少對中依賴，並降低供應鏈風險。其中部分人士坦言，打造稀土重鎮困難重重，但越南也可藉機成為重要參與者，並減輕對北京壟斷稀土供應的擔憂。

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