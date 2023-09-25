美化解關門危機 最後衝刺

隨著距離美國聯邦政府局部關門的期限只剩不到一周時間，美國聯邦眾議院共和黨人正尋求另闢蹊徑，研擬制定只有14~60天的短期支出法案，期能打破支出協商僵局。美國政府關門威脅、加上汽車勞工擴大罷工已衝擊零組件供應，都讓聯準會（Fed）抗通膨並引導經濟軟著陸的任務更加困難。

若國會未採取任何行動，聯邦政府將在10月1日午夜起局部關門，數十萬名公務員放無薪假，政府承包商也沒錢可拿。

共和黨籍眾院議長麥卡錫盟友葛雷夫斯說，正在研擬14~60天的政府短期資金法案，希望贏得足夠支持，從而趕在本周通過。共和黨先前提出一項為期31天的權宜支出方案，包括削減國內支出與較保守的邊境法案，但遭極右派人士反對。

現在修改後的內容將包括暫時削減國內支出27%、甚於原先的8%，以及眾院版移民與邊境安全法案，並設立債務委員會研究削減福利開支。眾院26日恢復開議，審議國務院、農業部、國土安全部和國防部的全年資金法案，要在30日晚間前通過短期支出法案的時間緊迫。

即使麥卡錫能說服黨內支持通過，但這項提案也可能過不了參院。參院也正在制定自己版本的短期支出法案，最快可能26日公布。

此外，美國聯合汽車工會（UAW）22日擴大罷工範圍，擴及38座零件配送中心，衝擊為通用汽車（GM）與Stellantis銷售與檢修汽車的業者，一些車商已難以獲取部分零組件。

這兩起事件增添Fed任務的難度，不僅將因政府關門而無法掌握最新經濟數據，還要面對罷工對通膨的影響，要在一片不確定性迷霧中引導經濟軟著陸，並非易事。