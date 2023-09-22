快訊

進口蛋爭議提五點說明 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

老伴過世、孩子忙工作 老年孤獨是必然 克服得學會不怕死

印度改名「婆羅多」？莫迪獨尊印度教的國家正名

英特爾CEO基辛格宣示 要三管齊下強化競爭實力

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英特爾（Intel）執行長基辛格。路透
英特爾（Intel）執行長基辛格。路透

美國晶片大廠英特爾Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，該公司正在美國以外地區設立供應鏈，以防衛美中緊張或台海危機等不確定性。他也暗示將透過攜手英國晶片製造商安謀Arm）、以及擴大先進封裝產能，強化競爭實力。

日經新聞報導，基辛格21日說，英特爾前瞻將在美國、歐洲和亞洲都有供應鏈，擁有「全球平衡且強韌的供應鏈，接著我們更能因應不確定性」，「不確定性仍將造成干擾」。

英特爾正在美國亞利桑那州與俄亥俄州興建獲得政府補貼的晶片廠，也計劃在德國、波蘭、以色列、馬來西亞和其他地方新設或擴建設施，以擴大全球產能。晶片業正遭遇美中競爭的壓力。新冠疫情期間爆發的晶片荒，也顯示供應干擾影響範圍之廣。

在基辛格的領導下，英特爾力拚轉骨，提高和亞洲對手及其他對手相競爭的本錢。英特爾的強項在個人電腦（PC）與伺服器使用的中央處理器（CPU）晶片，進軍行動裝置的時間較晚，在先進製程也落後給台灣的台積電和南韓三星電子。其他對手方面，供應人工智慧（AI）晶片的輝達（Nvidia）也正在崛起，英國安謀則在手機市場擁有龐大市占。

英特爾希望擴大晶圓代工事業，以此為新的核心部門。基辛格說，對客戶開放英特爾的工廠，象徵該公司的「根本」轉變。

在安謀（Arm）的首次公開發行股票（IPO）中，英特爾也取得少數股權，並建立量產下一代晶片的合作關係。

基辛格說，安謀曾是競爭者，現在雙方共享「關鍵的協同合作關係」。他預期約2025年量產下一代晶片，將採用安謀的設計生產晶片、以及代工生產物聯網（IoT）等應用的晶片，他表示量產的設計作業「進展良好」。

英特爾也希望攫取AI相關需求，發表個人電腦（PC）用的AI晶片組、以及開發AI所需的資料中心半導體。

在世界的生成式AI熱潮中，持續有跡象顯示輝達和其他公司的產品供不應求。基辛格說，「我們現在有許多想要我們先進封裝的客戶」，「在這波（生成式）AI榮景，先進封裝技術非常具吸引力，但產能有限」。

安謀 美國 英特爾 Arm Intel

延伸閱讀

安謀IPO七天遭遇「空襲」 上市以來首次跌破發行價

英特爾攜手台積研發新晶片 推全球首款符合UCIe標準產品

全民權證／欣興 挑價內外10%

英特爾開發ASIC加速器 台廠有望受惠

相關新聞

iPhone 15開賣！人潮湧現 高階機熱、考驗蘋果供貨能力

蘋果最新款手機iPhone 15和智慧手表今（周五）起在全球大約40國開賣，其中包括美國、英國、法國、中國大陸、香港和澳...

英特爾CEO基辛格宣示 要三管齊下強化競爭實力

美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，該公司正在美國以外地區設立供應鏈，以防衛...

日銀按兵不動、維持鴿派指引 日圓應聲貶值

日本銀行（央行）22日一如市場預期般維持超寬鬆貨幣政策不變，對未來貨幣政策的前瞻指引也保持鴿派傾向，表示大規模貨幣刺激政...

日本8月核心通膨率高於預期 央行超寬鬆貨幣政策承壓

日本內務省今（22）日公布的數據顯示，日本8月核心通膨率比去年同期攀升3.1%，超乎分析師預期，且連續第17個月高於日本...

蘋果、微軟為何廢年度考績？ 激勵員工有更聰明方式

年度績效考核在大企業司空見慣，理論上，主管能藉此檢視員工表現，並給予肯定或改進的建議，但為何蘋果或微軟等科技巨擘都拋棄這種制度，蘋果前人才長還稱這是「美國企業最蠢之舉」？企業管理專家指出，這是因為績效考核的一個機制扭曲了原本激勵員工的初衷。那麼廢除打考績之後，這些大公司又以哪種做法取而代之？

微軟敲定日期 推Windows AI助理、Office AI應用程式

隨著軟體巨擘微軟（Microsoft）持續把生成式AI融入產品，該公司執行長納德拉（Satya Nadella）周四在紐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦