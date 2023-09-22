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台積電ADR再挫2.21% 較台北交易溢價縮至4.07%
台積電ADR周四連續第五個交易日下跌，且跌幅加深至2.21%，收在85.36美元，較台北交易溢價縮小至4.07%。費城半導體指數同日則是下跌1.76%。
美國股市周四全面挫跌，三大指數跌幅均超過1%，主要是美國最新公布的勞動數據，強化了市場對聯準會將維持高利率更久的預期。道瓊工業指數收盤下跌370.46點或1.08%，收在34,070.42點；標普500指數下跌72.20點或1.64%，收在4,330.00點；那斯達克指數下跌245.14點或1.82%，收在13,223.98點。
台灣加權股價指數周四下跌218.08點，收在16,316.67點，台積電跌1.50%收在527.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 119.03 -2.11 112.00 +6.28
中華電 CHT 115.88 -1.69 116.50 -0.53
台積電 TSM 548.47 -2.21 527.00 +4.07
聯電 UMC 44.66 -0.29 45.65 -2.18
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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