台積電ADR再挫2.21% 較台北交易溢價縮至4.07%

正在罷工中的美國汽車工人聯合會（UAW）結果如何，目前還很難判定。最好是雙方達成共識，共創雙贏；但若勞方堅持不退、資方讓步有限，罷工時間一再拉長，就可能出現消費者買不到車、工會成員失去收入、車商獲利暴跌的三輸局面。甚至重創經濟成長、刺激通膨再起，影響不可謂不巨大。 但對UAW而言，即使最後沒有得到想要的一切，起碼可以嘗試爭取一下，因為當前是發起罷工最有利時機。而對於自稱是史上最親勞工的美國總統拜登而言，力挺UAW的要求存在政治風險，更可能讓他輸掉連任必須拿下的搖擺州...

2023-09-22 07:00