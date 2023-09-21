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韓將放寬碳權交易資格
彭博資訊報導，南韓將放寬參與碳權交易系統的資格，鼓勵更多人參與這個市場，並將推出期貨產品，設法提升市場流動性。
南韓財政部昨宣布，最快明年將放寬條件，讓範圍更廣的金融公司，包括資產管理公司在內，加入交易碳排放配額。此外，在二○二五年之前也將增設期貨市場，協助緩和價格波動性，並且讓市場參與者降低交易風險。
由於市場供過於求，今年以來南韓碳權價格已大跌逾五成，而這套系統在鼓勵汙染者降低碳排量方面的進展也乏善可陳。這個市場涵蓋南韓全國逾百分之七十碳排量，排放者包括各行各業總計將近七百家公司，包括公用事業、營建業、運輸業和航空業。
南韓財政部表示，依照最新調整，目前限制持有者把過剩碳權延到次年的規定也將放寬。也醞釀明年起允許金融公司推出指數股票型基金（ＥＴＦ）及連結這個市場的指數股票型債券；二○二五年起，也可能開放散戶投資人參與。
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