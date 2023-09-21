聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓將放寬碳權交易資格

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

彭博資訊報導，南韓將放寬參與碳權交易系統的資格，鼓勵更多人參與這個市場，並將推出期貨產品，設法提升市場流動性。

南韓財政部昨宣布，最快明年將放寬條件，讓範圍更廣的金融公司，包括資產管理公司在內，加入交易碳排放配額。此外，在二○二五年之前也將增設期貨市場，協助緩和價格波動性，並且讓市場參與者降低交易風險。

由於市場供過於求，今年以來南韓碳權價格已大跌逾五成，而這套系統在鼓勵汙染者降低碳排量方面的進展也乏善可陳。這個市場涵蓋南韓全國逾百分之七十碳排量，排放者包括各行各業總計將近七百家公司，包括公用事業、營建業、運輸業和航空業。

南韓財政部表示，依照最新調整，目前限制持有者把過剩碳權延到次年的規定也將放寬。也醞釀明年起允許金融公司推出指數股票型基金（ＥＴＦ）及連結這個市場的指數股票型債券；二○二五年起，也可能開放散戶投資人參與。

南韓 指數 多人

延伸閱讀

碳交所開課 普及碳權知識

最不想出生在南韓...他猛列11點殘酷原因 網驚呆：亞洲3個國家都中槍

經濟日報社論／加速開放碳權價格風險管理商品

企業碳焦慮...環境部：碳權交易辦法最快10月前後預告

相關新聞

還會升息一次 那指下跌1.5%

聯準會表示將維持利率不變，但暗示即將再次升息，美股聞訊回落。

全球債務 十年增百兆美元

最新數據顯示，全球債務水準在今年上半年攀抵歷史最高紀錄，在經濟產值中所占比率也在下滑兩年後重新攀升。而過去十年全球債務總...

Google新AI 可偵測基因突變

Google旗下人工智慧（AI）事業DeepMind已透過新的AI工具，偵測人體內有害的基因突變，這是AI技術在加速辨識...

迪士尼砸錢投資主題樂園

迪士尼（Disney）計劃未來十年將斥資約600億美元，擴大投資旗下主題樂園、郵輪航線等類似的事業。主題樂園、郵輪和度假...

時隔12年！美債降評 股匯債該如何布局？

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）8月將美國債信評等自AAA調降至AA＋，這是時隔12年，再度有國際信評機構調降美國債信評等，這波美債降評會有後遺症嗎？又會對美債、美股等美元資產造成什麼影響呢？

韓將放寬碳權交易資格

彭博資訊報導，南韓將放寬參與碳權交易系統的資格，鼓勵更多人參與這個市場，並將推出期貨產品，設法提升市場流動性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦