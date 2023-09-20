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Fed利率決策出爐倒數四小時 美股道瓊早盤漲128點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股道瓊早盤上漲近130點，市場關注Fed即將出爐的利率決策。路透
美股道瓊早盤上漲近130點，市場關注Fed即將出爐的利率決策。路透

美股早盤20日全面上漲，道瓊工業指數漲約128點，市場緊盯台北時間21日凌晨2時公布的聯準會（Fed）最新利率決策，市場普遍預期決策官員將按兵不動。

道瓊工業指數早盤上漲0.37%、標普500指數漲0.25%、那斯達克綜合指數漲0.22%。費城半導體指數漲0.03%、台積電ADR漲0.9%。

外界預估Fed在本次的政策會議上將暫停升息，但投資人將聚焦點狀圖和Fed主席鮑爾的談話，以釐清Fed年底前是否會再一次升息。

財富管理業者Certuity聯席投資長克雷默說：「我們緊盯的首要事項、和投資人鎖定的目標，就是較長期的利率預期，即終端利率水準。我們預期，到頭來，任何近期價格上漲的領域被看重的程度將削弱，例如油市。」

西德州原油19日衝破每桶92美元，布蘭特盤中一度漲破95美元，引發外界擔心能源價格大漲會導致通膨復熾，拖累全球經濟，不過油價在20日稍微回落。

美國10年期公債殖利率在前市觸及2007年來高點後，於20日下跌，投資人寄望市場利率會隨著通膨趨緩、以及Fed不再升息而下滑。

Fed 美股

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