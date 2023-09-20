聽新聞
test
0:00 / 0:00
Fed利率決策出爐倒數四小時 美股道瓊早盤漲128點
美股早盤20日全面上漲，道瓊工業指數漲約128點，市場緊盯台北時間21日凌晨2時公布的聯準會（Fed）最新利率決策，市場普遍預期決策官員將按兵不動。
道瓊工業指數早盤上漲0.37%、標普500指數漲0.25%、那斯達克綜合指數漲0.22%。費城半導體指數漲0.03%、台積電ADR漲0.9%。
外界預估Fed在本次的政策會議上將暫停升息，但投資人將聚焦點狀圖和Fed主席鮑爾的談話，以釐清Fed年底前是否會再一次升息。
財富管理業者Certuity聯席投資長克雷默說：「我們緊盯的首要事項、和投資人鎖定的目標，就是較長期的利率預期，即終端利率水準。我們預期，到頭來，任何近期價格上漲的領域被看重的程度將削弱，例如油市。」
西德州原油19日衝破每桶92美元，布蘭特盤中一度漲破95美元，引發外界擔心能源價格大漲會導致通膨復熾，拖累全球經濟，不過油價在20日稍微回落。
美國10年期公債殖利率在前市觸及2007年來高點後，於20日下跌，投資人寄望市場利率會隨著通膨趨緩、以及Fed不再升息而下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言