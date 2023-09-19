FT：美至少會再升息1碼
根據英國金融時報（FT）的最新訪調，大多數經濟學家認為，美國聯準會（Fed）將不顧投資人期待，至少會再升息1碼，而有超過40%的受訪者預期聯準會將升息兩次甚至更多，這與金融市場的預期形成鮮明對比。
聯邦資金利率期貨的交易員認為，聯準會的政策已有足夠的限制性，可抑制通膨，所以利率能按兵不動到2024年。
金融時報的調查是與芝加哥大學布斯商學院Kent A. Clark全球市場合作，在9月13到15日之間進行。針對40位經濟學家的調查顯示，要完全根除物價壓力並讓通膨降至2%目標，90%認為聯準會必須做得更多。
近半受訪者預測，聯邦資金利率在這輪緊縮周期中的峰值是5.5%~5.75%，比當前的利率水準5.25%~5.5%高出25個百分點（1碼），因此還會再升1碼。另有35%預測聯準會將再升息兩碼，推動基準利率到5.75%~6%。有8%認為利率會超過6%。
約60%的受訪者認為，利率觸頂後，第一次降息會是明年第3季或更晚。有如此看法的人數占比大概是上次在6月訪調時的兩倍。
自上次訪調以來，受訪者對年底美國經濟成長率的預測高了一倍，中位數是2%。失業率預計將穩定在4%，聯準會首選的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數，預計將降至3.8%，低於7月的4.2%。經濟學家說，石油供應減少是通膨前景的最大風險。
外界普遍預期，聯準會本周將維持利率不變，同時大幅上調經濟成長預測，並在點狀圖中暗示今年還會再一次升息。2024年的利率前景則有待商榷。6月時的預測中值顯示，到明年年底前該央行會降息整整1個百分點。
路透報導，升息周期結束通常是持有美股的好時機，但這一次由於經濟前景不確定且估值過高，股市上漲空間可能受到抑制。
利率維持在高檔的時間愈久，經濟下滑的風險就愈高。隨著借貸成本上升以及招聘疲軟開始侵蝕家庭支出，愈來愈多的跡象顯示消費者正在承壓。市場現在的目光聚焦到成長放緩上。
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