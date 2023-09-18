美企實施庫藏股金額 年減20%

美國企業上季實施庫藏股的金額比去年同期銳減20%，降至疫情初期以來最低，主因是利率攀升，降低了企業買回自家股票的誘因。專家認為，這可能是長期趨勢的開始，也許不利美股。

英國金融時報（FT）報導，標準普爾公司（S&P）初步數據顯示，標普500指數成分企業第2季共斥資1,750億美元購回自家股票，金額年減20%，也比第1季減少19%。

分析師認為，上季企業庫藏股活動降溫，可能標記出長期趨勢的開端，將對股市帶來下行壓力。美國銀行股票暨量化策略師凱利霍爾說，「結構性因素以及利率環境都是原因」，「我們預料在可預見的未來，庫藏股規模不會那麼大」。

由於企業面臨新的投資需求，加上借貸成本攀升，降低庫藏股的優先度。凱利霍爾說，在零利率時期，企業用發行長天期低利債券所籌得的資金，買回股票相當合理，現在不再如此。同時，企業有更多壓力，需要投資於供應鏈回流、自動化、人工智慧（AI）等領域，還要達成淨零碳排目標。

美國銀行業3月爆發危機，也加劇第2季的庫藏股頹勢。許多銀行業者第1季加碼買回股票，六年來首次成為庫藏股的最大買家，但好幾家社區銀行倒閉後，引發對銀行業體質的憂慮，監管當局也宣布更嚴格的資本要求，促使銀行類股放緩股票回購。

標普資深指數分析師西佛布萊特也說，今年起實施庫藏股須繳交1%的新稅，雖然影響不大，但這項提案罕見地獲得兩黨支持，提高未來幾年稅率將調升的預期，可能會對庫藏股支出造成更重的壓力。

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