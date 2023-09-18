美經濟軟著陸 面臨三威脅

美國聯準會（Fed）想引導經濟軟著陸的努力，正遭遇三大威脅：美國罷工風潮升溫正衝擊經濟活動、汽油價格大漲威脅消費者支出，還有政黨惡鬥提高聯邦政府10月局部關門風險，也不利企業與消費者信心。

華爾街日報（WSJ）分析指出，罷工活動衝擊美國8月經濟活動，使整個8月經濟活動共損失410萬個工作天，為2000年以來新高，之後美國聯合汽車工會（UAW）發動罷工，導致底特律三大車廠史上首度同時都有工廠停工，企業損失將進一步擴大。

儘管聯合汽車工會與資方重回談判桌，勞方表示，與福特汽車（Ford）的對話有「建設性」，但沒提到與通用汽車（GM）及Stellantis的談判進展。

紐時指出，汽車業這次罷工目前有所節制，只對三大車廠各一間工廠罷工，但仍影響到底特律市三大車廠許多最暢銷車款的生產，這一波罷工可能會持續很久，傷及經濟，甚至會影響2024年總統選舉的總統拜登選情，因為拜登主張支持工會，現在的處境讓他成了夾心餅乾。

雖說這次罷工只是車廠與工人之間的鬥法，但影響可能很深遠；長期罷工會導致可售新車數目減少，助長通膨，迫使聯準會（Fed）把利率維持在高檔。

最近美國罷工事件激增，一部分是由好萊塢演員及編劇工會於7月大罷工所引發，兩大工會成員分別達到16萬人及1.15萬人。

其他產業罷工活動也升高。勞資爭議造成一些企業停工，或由資方提高薪資及福利來解決。過去30天來UAW主導60件以上的停工事件，涉及1,000名以上的員工。

可能推升通膨的，還有美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國一般汽油均價已攀漲到每加侖3.866美元，為歷來通期新高，更在過去短短八周上漲7.8%，為罕見的夏季末漲勢。在8月消費者物價指數（CPI）中，汽油價格已貢獻了一半的漲幅，如今又再衝高，可能進一步擠壓消費者支出與信心。

此外，華府兩黨氣氛仍無和解跡象，現在國會只剩兩周時間，敲定新年度預算案、或至少先達成短期資金方案，才能避免聯邦政府在10月局部關門，但迄今情勢不太樂觀。

許多國會議員都預期，聯邦政府至少會局部關門一小段時間，在這段期間數十萬名公務員將先放無薪假，聯邦政府一些合約支出也會先擱置，不利企業規劃投資。

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