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強勢美元侵蝕美企海外獲利 蘋果、UPS都感受到了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果位於中國大陸北京的門市。路透
蘋果位於中國大陸北京的門市。路透

美元匯率又再走強，正衝擊美國企業在海外營運的獲利，高階主管無不希望問題能夠緩解。

華爾街日報報導，海外營運占比高的美企，如蘋果公司、優比速（UPS）、蓋帝圖像（Getty Images）等都表示，美元反彈至八個月來高點，傷及銷售也壓低利潤，因為對海外顧客而言，商品變得更貴。

根據FactSet截至8月30日的資料，標普500成分股當中，美國以外營收占總營收五成以上的公司，第2季的獲利可能大減18%。相對地，銷售超過一半是來自美國境內的公司，獲利增加了4%。

美國聯準會（Fed）為對抗通膨展開的升息行動，去年推高美元匯價；最近幾周來，投資人對美國經濟可能可以軟著陸的信心，又帶動美元另一波漲勢。再加上歐洲與亞洲疲弱的經濟表現，美元持續走強。

布朗兄弟哈里曼銀行（Brown Brothers Harriman）貨幣策略全球主管Win Thin說：「環顧全世界，美國像是個最後還站住腳的人，今年美元又變強。」

不過美元今年還沒超過去年所創的數十年高點，企業現在苦於判定他們是要再次經歷去年的痛苦，還是這波會是美元漲勢最後的迴光返照。

許多華爾街人士預期，只要美國經濟保持韌性，美元將繼續維持強勢。根據亞特蘭大聯準銀行的計算，美國現在年化經濟成長率近5%。

美元升值讓美國各個不同類型的企業都承受壓力。

蘋果60%的業務來自美國以外市場，因美元走強而受害不令人意外。蘋果表示，匯率條件欠佳，讓最近一季財報的營收減少4個百分點，如果沒有匯率這個不利因素，營收可出現成長，而該公司預期美元升值將導致全年營收減少2個百分點。財務長梅斯特里說，公司已進行避險操作來將衝擊減至最低。

優比速的國際營收在第2季下滑13%，部分原因也就是匯率。公司表示，匯率波動造成國際部門營收減少4,100萬美元。財務長Brain Newman提到，「美國國內的趨勢穩定改善，顯然國際方面較有壓力。」

迪士尼也表示，美元維持高檔，導致迪士尼樂園的國際旅客造訪人數減少。Nike則是預估匯率將繼續損害財務表現。

圖片供應商蓋帝圖像今年第2季因美元對英鎊和歐元升值，公司損失430萬美元。

美國 華爾街日報 美元 美元匯率

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