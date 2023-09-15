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聯準會下周「鷹式懸停」？鮑爾料避免給出利率見頂訊號

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾下周可能避免給出升息已經結束的訊號。路透
美國聯準會主席鮑爾下周可能避免給出升息已經結束的訊號。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）及其同僚在下周利率會議上可能避免給出升息已經結束的訊號。

目前通膨率仍高於聯準會的2%目標而且經濟成長持穩，預計聯準會將在9月19-20日的利率會議上維持緊縮貨幣政策，儘管可能不會升息。

摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman表示，「他們不可能現在暗示升息已經完成」。

這跟歐洲央行周四的利率決議形成鮮明對比，後者宣布升息25個基點。雖然歐洲央行總裁拉加德不願意透露利率是否已經見頂，但投資人根據利率聲明內容判斷認為央行升息周期已收尾。拉加德在會後對記者說，歐元區的「經濟成長非常非常緩慢」。

依交易員的說法， 聯準會下周傳達的訊息更可能是利率「鷹式懸停」，而非歐洲央行的「鴿式升息」。

預計聯準會下周將大幅上調經濟成長預測。官員在6月會議上對今年經濟成長速度的預期中值是1%。

摩根大通的Kasman表示，下周公布的點陣圖可能會顯示官員預測中值是年內再升息一次，保留11月或12月調高利率的可能性。他補充表示，鮑爾在會後新聞發布會上的講話可能會比較微妙，暗示聯準會在降低通膨方面取得進展。

聯準會 通膨 鮑爾 摩根

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