台積電ADR漲0.8% 較台北交易溢價拉大至 7.8%
台積電ADR周三上漲0.8%，收在91.22美元，較台北交易溢價7.8%。費城半導體指數同日上漲0.6%。
美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三收漲，美國8月消費者物價令投資人尚稱滿意，強化聯準會（Fed）9月維持利率不變的預期心理。 大型成長股特斯拉 、Meta 、微軟和亞馬遜漲幅均超過1%。蘋果（Apple）下跌1.2%，為連續二日下跌。
美股盤中大部分時間小幅走高，但在最後90分鐘失去動能。標普500指數漲0.1%，收在4,467.44點。那斯達克綜合指數漲0.3%，收13,813.59點；道瓊工業指數跌70.46點，跌幅0.2%，收在34,575.53點。
台灣加權股價指數周三小漲8.80點，收在16,581.51點，台積電跌0.6%收在541.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 122.69 -1.54 112.50 9.06
中華電 CHT 116.81 +0.69 116.50 0.27
台積電 TSM 582.91 +0.82 541.00 7.75
聯電 UMC 46.90 +0.96 47.10 -0.42
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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