3.7% 美通膨增速超預期

美國8月整體消費者物價年比3.7%，升幅超出市場原預期的3.6%；月比符合預期，但寫一年多來最大增幅，主因是汽油價格回升所致。剔除能源和食物的核心通膨壓力與一年前相比則減輕。美股早盤在平盤附近狹幅波動，顯示通膨前景仍多變數，聯準會（Fed）9月會議將維持利率不變，但對通膨仍保持警戒，11月升息的可能性仍在檯面上。

美國勞工部13日公布，8月整體消費者物價指數（CPI）比7月上升0.6%，是2022年6月來最大月升幅；之前一連兩個月僅攀升0.2%；比起一年前則上升3.7%，也高於7月的3.2%，顯示年增幅連續第二個月走高，但與去年6月觸及的9.1%高峰相比，仍已大幅下降。Fed的通膨目標為2%。

路透訪調經濟學家原先預估，8月整體CPI月增0.6%、年增3.6%。

剔除波動大的食物與能源價格後，8月核心CPI月比攀升0.3%，高於7月和6月的0.2%。租金持續上漲，但大趨勢呈現降溫，且隨著市場物件供應增多，進一步降溫可期。

核心CPI年增率趨緩至4.3%，是2021年9月來最小升幅，也比7月的4.7%緩和。

不過，最新通膨數據指向Fed仍會把利率維持在高檔更久，導致美國股市13日早盤開平震盪，紐約三大指數在平盤附近上下沖刷，美債殖利率上揚，DXY美元指數一度挺升0.2%。

根據能源資訊署（EIA）的資料，美國8月汽油價格漲勢加速，在8月第三周漲上每加侖3.984美元的高峰。相形之下，7月同時期每加侖汽油報價為3.676美元。

一周後，Fed將舉行貨幣政策會議，決定是否進一步升息。CME Group的FedWatch工具顯示，最新CPI報告出爐後，金融市場仍普遍預期Fed下周將按兵不動。自2022年3月以來，Fed累計已升息5.25個百分點，聯邦資金利率目標區間如今升到5.25%~5.50%。

不過，11月升息的可能性仍在檯面上，因為剔除居住成本的服務通膨仍偏高。FedWatch顯示，市場預料Fed維持利率不變至年底的機率約60%，高於報告發布前的大約50%。

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