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國際能源總署：化石燃料時代 2030觸頂下滑

聯合報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合報導
國際能源總署首次預估，全球石油、天然氣與燃煤等三大化石燃料，將於二○三○年之前越過「需求頂峰」，之後轉趨下降。（路透）
國際能源總署首次預估，全球石油、天然氣與燃煤等三大化石燃料，將於二○三○年之前越過「需求頂峰」，之後轉趨下降。（路透）

國際能源總署（ＩＥＡ）最新預測指出，全世界正處於化石燃料時代「結束的開始」；ＩＥＡ首次預估全球石油天然氣與燃煤將於二○三○年之前越過「需求頂峰」，主因為再生能源快速成長，以及電動車日益普及。

ＩＥＡ執行理事畢羅（Fatih Birol）表示，「我們正在見證化石燃料時代結束的開始，我們必須為下一個時代預作準備。這證明氣候政策的確奏效」。他盛讚這是個「歷史性的轉捩點」，但也呼籲決策官員更加努力以促進能源轉型，並減少碳排量。

ＩＥＡ去年預測，全球化石燃料總需求量可能在二○三○年前後觸頂；但過去十二個月再生能源科技加速出籠，使ＩＥＡ將時間提前。

畢羅指出，中國經濟正在進行「結構性轉變」，從原先重視重工業，轉為強調能源密度較低的工業及服務業。他說，「過去十年，全世界天然氣需求增量的三分之一，以及石油需求增量的三分之二，都來自中國。太陽能、風能與核能將開始削弱大陸燃煤需求的成長」。

他並擔心西方國家政府可能考慮到選民對快速轉型的容忍度；美國與歐盟雖已推出雄心勃勃的再生能源成長計畫，但一些政治人物則批評這些計畫成本太高。

畢羅並表示，「我們預期在二○二○年代中期時，全球排放量將會觸頂；但之後必須加速減少，才有可能達成氣候目標」。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）指責ＩＥＡ在四月敦促停止投資新的石油開發，引發市場「波動」。

畢羅說：「石油和天然氣公司如果還期望這個十年油氣需求會進一步成長，那麼他們可能也誤判了市場」。

石油 天然氣 再生能源

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