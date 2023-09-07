快訊

U18世界盃／被迫換球棒變更猛 王念好開轟棒打美國

獨／新竹縣工務處今遭檢調搜索…2人涉貪被帶走 疑與豐采520天坑案有關

神祕X帳號流出「父女自拍」？習近平罕露柔情笑容、肩膀給她靠

拆解專家：華為新手機 陸製晶片含量近三分之二

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
TechInsights分析師赫奇森告訴路透，華為新手機的晶片看起來有一半以上、可能有三分二是大陸國內製造，而在2~3年前僅三分之一，「這是再一次真正的大躍進」。路透
TechInsights分析師赫奇森告訴路透，華為新手機的晶片看起來有一半以上、可能有三分二是大陸國內製造，而在2~3年前僅三分之一，「這是再一次真正的大躍進」。路透

加拿大TechInsights機構拆解中國大陸華為科技新款高階手機之後指出，手機中含有的陸製晶片零組件比舊款手機更多，顯示大陸在半導體製造領域已大有進展。

路透報導，該公司分析師赫奇森（Dan Hutcheson）表示，「看起來有一半以上、可能有三分二的晶片是大陸國內製造，而在2~3年前時華為手機的晶片內製率僅三分之一。這是再一次真正的大躍進」。

TechInsights從上周末就一直在檢視華為Meta 60 Pro新款手機所用的零組件；之前已指出，這款手機的處理器是由大陸中芯國際公司製造，使用的是先進的7奈米科技，這是在美國去年10月管制晶片對大陸出口之後所獲得的突破。

赫奇森表示，「重要性在於大陸半導體業者的科技，比全世界最先進的業者的差距，能夠維持在落後2~2.5節點。以往人們認為大陸的製造能力將止步於14奈米」。

一些分析師猜測華為這項突破的成本有多高，以及生產這種先進晶片的良率是多少，這與生產成本關係密切。一些研究公司預測，大陸7奈米製程的良率低於50%，而業界的正常水準是90%以上；低良率將使晶片出貨量在200~400萬枚，不足以使華為奪回大陸手機市場的主導地位。

但赫奇森表示，他認為良率在「50%以上」應屬合理水準；他表示，與中芯去年製造出來的7奈米晶片相比，新晶片更乾淨，且效率更強。他並指出，「大陸狂買製造機具，因此可能有能力製造出來，而且良率OK」。

新款手機也使用南韓SK海力士生產的NAND快閃記憶晶片，不過SK海力士現已停止對華為銷售晶片。

奈米 半導體 中芯

延伸閱讀

聯發科與台積電合作 3奈米製程晶片已在台積完成設計定案

巴隆周刊解讀華為晶片熱：陸晶片製造實力此後只降不升

聯發科攜手台積電3奈米 打造明年旗艦晶片已設計定案

華為手機引反彈 美眾議員呼籲商務部全面停止向華為、中芯出口技術

相關新聞

挪威主權基金也「跳船」了！關閉大陸辦公室 要搬去這一國

規模1.4兆美元的挪威主權財富基金Norges Bank Investment Management（NBIM）7日表示...

彭博資訊：歐美擬對陸過剩鋼鐵開徵新關稅

為了化解川普時期的鋼鋁關稅爭議，美國和歐盟正在研商新協定，打算攜手對中國大陸等國的過剩鋼鐵生產，開徵新關稅。

彭博：鴻海擬與意法半導體合作 在印度興建晶片廠

知情人士表示，鴻海集團（Foxconn）正與意法半導體（STMicroelectronics）合作，計劃在印度建造半導體...

華為新機突破美國科技封鎖？ 高通：落後多年舊技術

華為Mate 60 Pro採用7奈米製程晶片，具備5G傳輸速度，外界關注是否突破美國科技封鎖。美商高通技術公司商務長凱西...

拆解專家：華為新手機 陸製晶片含量近三分之二

加拿大TechInsights機構拆解中國大陸華為科技新款高階手機之後指出，手機中含有的陸製晶片零組件比舊款手機更多，顯...

法國興業銀行：南韓晶片股未來表現可望勝過台灣同業

法國興業銀行（Societe Generale）表示，在半導體產業景氣觸底反彈之際，對三星電子等南韓晶片商的助益更勝台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦