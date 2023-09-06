Fed被通膨降溫假動作騙了兩次 今年會上第三次當嗎？

近幾個月來，美國通膨減緩趨勢相當明顯，但聯準會（Fed）官員仍擔心通膨降溫是「假動作」，鷹派官員沃勒日前就表示，之前已「受騙」兩次。這一次，通膨降溫依然是「假動作」嗎？

前兩次通膨降溫假動作騙倒Fed

沃勒5日在CNBC接受訪問時說：「2021年，我們以為（通膨）降了下來，結果後來卻又竄升。2022年底，我們以為降了下來，結果又上修掉了。所以，對於所謂『我們已完成抗通膨任務』的說法，我希望謹言慎行，直到我們見到（通膨下滑）循此軌跡持續幾個月後，我才能安心說，我們已完成了。」

彭博資訊報導，2021年中時，許多發言極具影響力的Fed官員和華爾街人士都相信，當時通膨猛竄，是受一些奇特因素驅動。緊接著，7月和8月，核心通膨率降得低於經濟學家預期，一些主張通膨屬「暫時性」的人士開始歡呼。但11月發布的10月通膨報告顯示，核心通膨又意外大舉彈升。

2022年12月的通膨報告（在2023年1月公布）顯示，通膨開始看似趨緩了，核心消費者物價指數（CPI）的三個月年化升幅一路降到大約3.1%，不料一個月後，在勞工統計局（BLS）更新年度季調因子時，12月數據大幅上修至4.3%。

2023年情況不同但仍須提高警覺

彭博分析指出，有一些理由相信，這次不一樣，2023年中的通膨減緩（disinflation）應該更持久。

差別何在？

在2021年的「假動作」期間，多項顯著的「破綻」顯示，通膨其實在惡化，而不是改善。例如「廣度」問題——遭遇異常高通膨問題的CPI項目總數，在「暫時隊」歡呼時還繼續擴增。此外，工資上揚壓力也顯著增加。

對照下，這一回恰好反過來。從趨勢線觀之，情況明顯漸入佳境。截至7月，僅53%的加權項目的年化增幅高於4%，比率從2022年6月通膨見頂時的73%大幅回落。再者，上個月的平均時薪僅攀升0.2%，是2022年2月來最小增速。由此看來，當前這波通膨減緩的動能，似乎頗能自我延續。

當然，決策官員仍不可掉以輕心。現在這段時期或許與前兩次「假動作」時期的模式並不相符，但仍有一大警訊值得提高警覺：國內生產毛額（GDP）成長率高於趨勢水準。今年第2季GDP季增年率修正為2.1%後，彭博經濟學家預測，第3季美國GDP可能以大約3%的步調持續擴張。在疫情爆發後的非常時期，通膨與經濟強勢之間究竟呈現什麼樣的關係，一直難以確定；不過，成長顯然是值得關注的一項因素。

短期內Fed可望按兵不動、靜觀其變

綜合研判，在可見的未來，Fed或許都會按兵不動，一如沃勒日前所言：「我們可以坐等數據出爐，看現況是否持續。」

若不是經濟仍強勁成長，Fed憂慮通膨降溫又出現「假動作」，可能令人擔心Fed會緊縮過頭、搞砸了「軟著陸」的機會。但是，經濟持續強得出奇，在決策官員防範再度被數據矇騙的同時，也給他們更大的「容錯空間」。