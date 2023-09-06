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台印度舉辦研討會 交流碳中和技術

中央社／ 新德里6日專電

2023年「台灣印度永續再生能源和智慧儲能技術」研討會，昨天在印度理工學院德里分校登場，雙方產、學界人士就最新碳中和技術進行交流，為地球永續發展作出貢獻。

研討會於5日至6日舉行兩天，由台灣國家科學及技術委員會與印度理工學院德里分校（IIT Delhi）聯合主辦，逢甲大學教授賴奇厚與IIT Delhi物理學系教授達卡（Rajendra Dhaka）擔任召集人。

台灣方面，來自逢甲大學、台灣大學、明志科大、淡江大學、中央大學、雲林科大、高雄醫學大學等校的8位教授與會，加上IIT Delhi的師生，大約200人參加了研討會開幕儀式。

賴奇厚表示，台灣與印度近年都很重視再生能源，希望透過技術交流與產業結合，建構更緊密合作的平台，讓台灣相關產業能在印度發展，並把印度的最新科技帶回台灣。

他介紹，台灣目前在淨零技術發展上居於世界領先地位，特別是氫能，而IIT Delhi物理學系的強項是燃料電池及電力儲存，雙方可在這次交流中相互學習。

中華民國駐印度代表葛葆萱致詞時，期許與會者能把這場研討會轉化為促進永續發展合作的平台，分享減少碳排放的技術、經驗與作法，共同實現聯合國可持續發展目標。

葛葆萱自上任以來，就與IIT各分校有頻繁互動，會見過堪坡（Kanpur）、孟買（Bombay）、印度爾（Indore）、查摩（Jammu）、甘地那加（Gandhinagar）、羅巴爾（Ropar）、馬德拉斯（Madras）與比賴（Bhilai）等分校的校長，促成多人訪台，也見證了多所台灣教育中心的開設。

IIT Delhi校長巴納吉（Rangan Banerjee）則說，IITDelhi自2018年就開始與台灣展開學術合作，包括雙聯學位計畫，並強調印度與台灣各有所長，雙方合作相輔相成。

中華民國駐印度代表處科技組長王金燦簡介台灣就業金卡，歡迎印度優秀科技人才赴台發展。

研討會討論的議題包括氫能應用、混合儲能、生物燃氣、鈉離子電池、金屬-二氧化碳電池、二氧化碳捕捉、快速綠色分析技術、循環經濟等；教育組長陳立穎以及德里台商會會長何俊炘，也出席了開幕儀式。

印度 再生能源

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