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賓士新電動車 叫陣特斯拉

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電
賓士在慕尼黑車展發布單次充電可行駛750公里概念車。圖中為賓士執行長康松林。（彭博資訊）
賓士在慕尼黑車展發布單次充電可行駛750公里概念車。圖中為賓士執行長康松林。（彭博資訊）

德國豪華車大廠賓士3日發表一款單次充電即可行駛750公里（466英里）的電動概念車，續航力超過市面上美國電動車廠特斯拉（Tesla）的所有車款，包括改版後的新Model 3，與特斯拉較勁的意味濃厚。

這款接近量產的賓士CLA概念車，配備的電池系統只需充電15分鐘就能增加400公里的續航里程，預計2025年左右投產。該公司技術長薛佛3日在慕尼黑國際車展（IAA）前受訪表示：「我們將車提升到新層次。」

德國同業寶馬（BMW）2日也展示Vision Neue Klasse概念車，展現旗下最新的電動車平台Neue Klasse，相關產品同樣預計2025年投產。

德國豪華車雙雄推出專為電動車打造的新平台，有別於以往可兼容燃油車和油電車的車輛架構。Bernstein Research資深研究分析師羅斯卡表示，雖然賓士與BMW可藉此大幅拉近與特斯拉和中國車廠的距離，但差距無法完全弭平。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

賓士CLA概念車缺乏EQS和EQE的弓形車頂線條。儘管EQS和EQE低矮的車頂更符合空氣動力學設計，增加續航里程，但這種設計也降低了後座車艙的高度。這在中國大陸市場是個缺點，因為當地的富裕客戶是後座型買家。

賓士正努力抵禦特斯拉，並提振在中國大陸令人失望的銷售，愈來愈多大陸消費者選擇比亞迪和蔚來等本土品牌電動車，它們更擅長使用合乎當地喜好的軟體來生產汽車。賓士已調降在部分電動車款的價格，現面臨增強產品陣容的壓力。

IAA定5日正式揭幕，各家車廠在4日的媒體日上展示自家成果，其中亞洲廠商更是展現強烈的企圖心，約41%的參展廠商總部在亞洲，其中陸廠數量大增逾一倍。比亞迪展示瞄準歐洲市場的新款電動車，包括Seal U小型休旅車和Seal轎車。小鵬汽車也說，將於2024年揮軍德國市場，可能先推出運動轎車P7和休旅車G9。

雷諾執行長德梅奧表示：「在電動車供應鏈方面，中國極具競爭力…我們需要迎頭趕上。」該公司準備推出Scenic新款電動車。

特斯拉 德國

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