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一心想發展電競產業！沙烏地收購電玩公司 舉行聯賽吸引投資

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
各國都爭相發展電競，沙烏地在王儲薩勒曼主導下，也希望能加入浪潮。（Wikimedia Commons）
各國都爭相發展電競，沙烏地在王儲薩勒曼主導下，也希望能加入浪潮。（Wikimedia Commons）

發展電競，是沙烏地產業轉型、擺脫對能源依賴的重要關鍵！外媒報導，沙烏地王儲薩勒曼一心想要發展電競產業，近日首都利雅德更舉行總獎金4500萬美元的「Gamers8」聯賽，盼吸引電競選手、廠商與遊戲開發商來沙烏地投資。但沙烏地仍不歡迎有關LGBTQ有關的遊戲，發展目前也落後中國、美國等國家。

沙烏地盼急起直追

根據《半島電視台》報導，沙烏地近日舉行電競「Gamers8」聯賽，總獎金高達4500萬美元，盼吸引電競團隊與遊戲開發商投入比賽。據傳，沙國王儲、實質掌權者薩勒曼就是電玩「決勝時刻」的愛好者，他去年還宣布用國家公共基金投資380億美元成立電競小組，希望能發展在地遊戲製造商。

加入小組的一位軟體開發工程師阿法基指出，過去沙國都是收購各類遊戲廠商或遊戲，但並沒有自己獨立開發遊戲的經驗，雖然薩勒曼希望沙國成為中東遊戲開發的領頭羊，並藉由遊戲宣傳沙烏地價值與文化，但目前沙烏地國內仍未開發出具有代表性的作品，因此希望藉由比賽吸引更多外國創作者協助開發。

沙烏地初步開發一些遊戲已經有獲得粉絲支持，14歲的阿加特就很喜歡玩一款該國自行開發的「卡珊」，遊戲中描述因故喪失記憶的主角卡珊，要透過自己靈敏的嗅覺完成一系列的闖關挑戰。但沙烏地並非永遠都歡迎遊戲商或創作者，2020年沙烏地就曾禁止銳玩遊戲在沙烏地上架，遭到許多LGBTQ玩家抗議。

各國爭相發展

電競產業近年來在全球呈現了迅速增長的趨勢，韓國在2000年就已經建立龐大的電競社群。並擁有眾多頂級職業電競聯賽，如LCK（英雄聯盟）和OGN SuperLeague（星際爭霸II），且許多韓國選手和隊伍在國際賽事中表現出色。

中國、美國、歐洲、台灣、越南、巴西與澳洲等國近年來也發展電競產業。由於電競產業還包括職業比賽、直播主、電競教育和電競產品周邊市場的發展，連亞運都將電競納入比賽項目，各國近年來都很積極拓展相關市場。

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