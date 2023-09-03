印度「月船三號」月球探測車達成任務 設定為休眠模式

路透報導，印度太空研究組織（ISRO）2日表示，已將探月任務「月船3號」的探測車「普拉岡」（Pragyan）設定為休眠模式。該探測車是首個觸及月球南極地區的設備，近2周的實驗任務已達成。

ISRO表示，普拉岡探測車行進約100公尺，確認月球上存在硫、鐵、氧和其他成分，期待未來喚醒探測車執行下次任務，否則它將會永遠留在月球，成為印度「駐月大使」。普拉岡的接收器仍保持開啟，電池具電力。

印度成為繼美國、前蘇聯、中國大陸後第4個達成月球登陸的國家，也首度挺進崎嶇的月球南極地區。先前，俄羅斯的「月球25號」（Luna-25）亦盼抵達月球南極，但最後墜毀失敗。

印度繼2019年嘗試失敗後，8月以「月船3號」達成教科書式的軟著陸登月，使國內民眾振奮不已，有媒體將之譽為印度最偉大的科學成就。

印度並在2日發射太陽探測器「太陽-L1號」（Aditya-L1），欲觀測太陽風等太陽活動。