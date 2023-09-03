快訊

不斷更新／8縣市宣布了！海葵挾強風暴雨衝進台灣 全台4日颱風假資訊看這裡

海葵颱風來了 南台灣「18間百貨」緊急提早打烊

放假無望？新北明晨將開淡水河沿岸部分越堤道、水門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度「月船三號」月球探測車達成任務 設定為休眠模式

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
印度登月任務「月船3號」的探測車8月24日開始探索月球表面。法新社
印度登月任務「月船3號」的探測車8月24日開始探索月球表面。法新社

路透報導，印度太空研究組織（ISRO）2日表示，已將探月任務「月船3號」的探測車「普拉岡」（Pragyan）設定為休眠模式。該探測車是首個觸及月球南極地區的設備，近2周的實驗任務已達成。

ISRO表示，普拉岡探測車行進約100公尺，確認月球上存在硫、鐵、氧和其他成分，期待未來喚醒探測車執行下次任務，否則它將會永遠留在月球，成為印度「駐月大使」。普拉岡的接收器仍保持開啟，電池具電力。

印度成為繼美國、前蘇聯、中國大陸後第4個達成月球登陸的國家，也首度挺進崎嶇的月球南極地區。先前，俄羅斯的「月球25號」（Luna-25）亦盼抵達月球南極，但最後墜毀失敗。

印度繼2019年嘗試失敗後，8月以「月船3號」達成教科書式的軟著陸登月，使國內民眾振奮不已，有媒體將之譽為印度最偉大的科學成就。

印度並在2日發射太陽探測器「太陽-L1號」（Aditya-L1），欲觀測太陽風等太陽活動。

印度 極地 太空

延伸閱讀

印度月球探測車完成為期兩周實驗任務 進入休眠模式

登月後 印度太陽探測器升空 加入美、歐、日、中行列

太空總署發現月球新坑洞 恐由俄墜毀探測器撞出

不只探月！印度明發射首個「太陽探測器」 追趕美中步伐

相關新聞

美方關切華為新手機 坐實「制裁華為反加速中國技術升級」警告？

華盛頓郵報2日報導，中國大陸電信設備大廠華為上周在美國商務部長雷蒙多訪華期間，宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引...

追趕特斯拉！BMW推次世代電動車品牌「Neue Klasse」 搶攻陸市場

德國豪華車製造商寶馬（BMW）在慕尼黑國際車展（IAA）發表次世代電動車品牌「Neue Klasse」（New Clas...

印度「月船三號」月球探測車達成任務 設定為休眠模式

路透報導，印度太空研究組織（ISRO）2日表示，已將探月任務「月船3號」的探測車「普拉岡」（Pragyan）設定為休眠模...

原已銷售欠佳…碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更悲觀

中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，...

4成日本企業開始僱用70歲以上高年級生 3張圖看高齡就業趨勢

關於活到老、做到老：日本有80歲星巴克最老服務生、93歲麥當勞最老夜班店員，2020年有創下金氏世界紀錄的92歲「全世界最高齡辦公室主管」。

三星獲利14年來最差 南韓護國神山怎麼了？

韓國三星電子盈利的逆境，是多重因素的綜合結果。記憶體晶片需求變遷、華為、小米等大陸競爭對手的進一步崛起，都深刻影響著公司的光景。未來的天空，還會有一大片明亮等著它們嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦