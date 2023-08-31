鴻海、戴爾與HP在印度申請筆電生產補助 著眼「5%」獎勵

包括戴爾、惠普和鴻海在內，一些全世界最大的科技公司已經為在印度製造筆電申請政府補助。

印度電子暨資訊科技部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）30日表示，印度總理莫迪用來提振筆電、PC、平板電腦與伺服器等科技硬體在本土生產的21億美元資金獎勵計畫，獲得了廣泛的產業回響。

根據這項計畫，企業有資格獲得成品出廠價格約5%的現金回饋 （cash back）。如果在當地取得零組件，將協助製造業者贏得更多財務獎勵。

在這項申請流程在8月30日午夜截止之前，有約32家公司已提出獎勵申請，其中包括印度本土代工製造業者Optiemus Electronics與Dixon Technologies。

印度政府試圖複製在2020年實施獎勵，迅速推動智慧手機本土組裝的成功經驗。當時的計畫促使鴻海、緯創與和碩擴大印度生產布局，協助蘋果去年度有7%的全球iPhone生產來自印度。

莫迪政府期望根據這六年計畫，企業能新增投資243億盧比（2.94億美元）並新增產值3.35兆盧比（405億美元）。

衛士納表示：「印度逐漸成為非常受信賴的供應鏈合作夥伴與價值鏈合作夥伴，因為具有良好的設計能力。」他說，企業最快明年初就可依據該計畫展開生產。

政府官員表示，蘋果公司尚未針對MacBook筆電與iPad平板電腦產品在印度組裝提出獎勵申請。

並非所有的申請者都能贏得財務獎勵核准。智慧手機的獎勵計畫已顯示出，這類計畫通常會在能夠迅速提高生產的少數幾家公司運作良好，這幾家公司也能贏得更多的現金回饋獎勵。

這項IT製造驅動計畫也尋求懲罰生產進度落後於原先設定值的公司，會扣除多達10%的補貼金額。

印度為了推動在印度本土組裝IT硬體，宣布計劃11月1日起對科技進口品實施新的許可要求，這些科技進口品涵蓋從筆電、平板電腦、伺服器到資料中心零組件等。美國科技公司已對此舉提出抗議。