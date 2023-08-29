快訊

民眾黨「美女刺客」IG表態：不選立委了 網軍請去搞別人

強吻女球員還堅決不認錯，西班牙足協主席被停職調查

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

OpenAI推ChatGPT企業版 保證不會用客戶數據訓練自家服務

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI在28日宣布，正推出ChatGPT企業版（ChatGPT Enterprise）工具，表明不會使用這項產品的客戶數據，改善自家服務。路透
OpenAI在28日宣布，正推出ChatGPT企業版（ChatGPT Enterprise）工具，表明不會使用這項產品的客戶數據，改善自家服務。路透

人工智慧（AI）聊天機器人開發者OpenAI在28日宣布，正推出ChatGPT企業版（ChatGPT Enterprise）工具，將根據以GPT-4模型為基礎，加強隱私保護與數據加密功能，表明不會使用這項產品的客戶數據改善自家服務，成為ChatGPT問世以來的最重大行動，搶攻企業客戶，卻也可能直接槓上最大金主兼合作夥伴微軟（Microsoft）。

就像消費者版ChatGPT，企業版用戶也能輸入提示詞（prompt）並獲得回應，新工具包括無限量使用OpenAI最強的生成式AI模型GPT-4，以及數據加密、和OpenAI不會用客戶數據開發自家技術的保證，用戶也能輸入遠更長的提示詞。

這是OpenAI首項專為企業量身打造的ChatGPT產品，也是擴增企業客戶基礎與提振營收的最重大行動，目前的早期客戶包括Block、凱雷（Carlyle）以及雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）。企業版和消費者版的最大差別，為客戶能輸入公司數據訊，根據所在產業與用途案例訓練並客製化結果，但一些功能在初期還開放。

OpenAI營運長萊特卡普（Brad Lightcap）拒絕透露企業版的成本細節，表示根據每家企業的需求而異，OpenAI能和「所有企業想出最有利企業的計畫」。他說，ChatGPT企業版希望幫助企業員工學習編寫程式碼和分析內部企業數據等新概念或技能，運算速度快達ChatGPT付費版的兩倍，OpenAI也不會使用這項產品的客戶數據，訓練或改進自家服務。

OpenAI也計劃推出另一級服務「ChatGPT Business」，但未說明時間點。萊特卡普說，先推出企業版，再等待推出另一級產品，能夠有更多與企業團隊互動的方式。

不過，已投資上百億美元於OpenAI的微軟，也已推出同樣根據OpenAI技術的Bing聊天企業版。

OpenAI則形容ChatGPT企業版是「邁向AI工作助理的一步」，還能「保護公司數據」，微軟的Bing聊天企業版則是能保護商業數據的AI驅動工作聊天機器人，萊特卡普也認為ChatGPT企業版不一定會和微軟的產品相競爭，希望企業能同時使用各種工具。

不過，他不願說明OpenAI在開發企業版產品時，是否曾與微軟討論過，「我們是兩家不同的獨立公司，我們也據此行動」，OpenAI「聚焦於使用ChatGPT的人們，使其成為偉大的產品的體驗」。微軟暫未回覆置評請求。

OpenAI ChatGPT 人工智慧

延伸閱讀

打獨佔牌有效？Bethesda《星空》將上市 Xbox Series X銷量暴增1056%

荒謬！Nissan將推遲下一代Kicks投產 因為墨西哥工廠重要工具失竊

AI題材熱燒 定期定額投資科技股卡位掌先機

誰還需口譯？Meta發布可數十種語言互譯的AI模型

相關新聞

愈貴愈賣！iPhone 14 Pro Max上半年出貨量稱霸全球 蘋果包辦前四名

當前智慧手機市場顯然是愈貴愈暢銷。調研公司Omdia最新數據顯示，蘋果iPhone 14 Pro Max出貨量上半年稱霸...

日本宣告25年通縮終於接近終點 經濟正處於轉折點

日本政府29日表示，在最近強勁的工資上漲與物價調漲範圍擴大後，日本終於有望擺脫25年來的通縮，終點在望的機率提高。

電腦系統出包！豐田日本工廠幾乎全面暫停運作

日本豐田汽車（Toyota）28日表示，由於電腦系統出包，在日本的14座工廠中，12座工廠的25條產線全面暫停運作。彭博...

OpenAI推ChatGPT企業版 保證不會用客戶數據訓練自家服務

人工智慧（AI）聊天機器人開發者OpenAI在28日宣布，正推出ChatGPT企業版（ChatGPT Enterpris...

ChatGPT降溫 業者推出商用版標榜優質資安

以發展人工智慧聞名的OpenAI今天表示，將推出ChatGPT的商用版。轟動一時的ChatGPT在推出9個月後，如今苦於...

英特爾新款資料中心晶片明年上市 效率大幅提高

美國晶片大廠英特爾（Intel）28日表示，新款資料中心晶片「Sierra Forest」預定明年上市，每瓦功率能完成的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦