OpenAI推ChatGPT企業版 保證不會用客戶數據訓練自家服務

人工智慧（AI）聊天機器人開發者OpenAI在28日宣布，正推出ChatGPT企業版（ChatGPT Enterprise）工具，將根據以GPT-4模型為基礎，加強隱私保護與數據加密功能，表明不會使用這項產品的客戶數據改善自家服務，成為ChatGPT問世以來的最重大行動，搶攻企業客戶，卻也可能直接槓上最大金主兼合作夥伴微軟（Microsoft）。

就像消費者版ChatGPT，企業版用戶也能輸入提示詞（prompt）並獲得回應，新工具包括無限量使用OpenAI最強的生成式AI模型GPT-4，以及數據加密、和OpenAI不會用客戶數據開發自家技術的保證，用戶也能輸入遠更長的提示詞。

這是OpenAI首項專為企業量身打造的ChatGPT產品，也是擴增企業客戶基礎與提振營收的最重大行動，目前的早期客戶包括Block、凱雷（Carlyle）以及雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）。企業版和消費者版的最大差別，為客戶能輸入公司數據訊，根據所在產業與用途案例訓練並客製化結果，但一些功能在初期還開放。

OpenAI營運長萊特卡普（Brad Lightcap）拒絕透露企業版的成本細節，表示根據每家企業的需求而異，OpenAI能和「所有企業想出最有利企業的計畫」。他說，ChatGPT企業版希望幫助企業員工學習編寫程式碼和分析內部企業數據等新概念或技能，運算速度快達ChatGPT付費版的兩倍，OpenAI也不會使用這項產品的客戶數據，訓練或改進自家服務。

OpenAI也計劃推出另一級服務「ChatGPT Business」，但未說明時間點。萊特卡普說，先推出企業版，再等待推出另一級產品，能夠有更多與企業團隊互動的方式。

不過，已投資上百億美元於OpenAI的微軟，也已推出同樣根據OpenAI技術的Bing聊天企業版。

OpenAI則形容ChatGPT企業版是「邁向AI工作助理的一步」，還能「保護公司數據」，微軟的Bing聊天企業版則是能保護商業數據的AI驅動工作聊天機器人，萊特卡普也認為ChatGPT企業版不一定會和微軟的產品相競爭，希望企業能同時使用各種工具。

不過，他不願說明OpenAI在開發企業版產品時，是否曾與微軟討論過，「我們是兩家不同的獨立公司，我們也據此行動」，OpenAI「聚焦於使用ChatGPT的人們，使其成為偉大的產品的體驗」。微軟暫未回覆置評請求。