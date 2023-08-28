北韓大缺電 轉向太陽能

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，與世隔絕的北韓在經常缺電之際，為降低對進口化石燃料的依賴，正日益轉向太陽能發電，幫助因應能源需求。

南韓能源經濟研究所估計，北韓全國目前使用288萬片多數尺寸較小的太陽能板，為電器和LED燈泡供電，共滿足約7%的家庭用電需求。

華府智庫史汀生中心指出，從中國大陸進口的平價產品湧入，加上北韓國內組裝太陽能板的數量增加，近年來壓低了當地的太陽能板價格，許多北韓人也得以安裝成本僅15~50美元的小型陽能板。過去十年來，北韓的工廠和政府大樓也日益安裝較大的太陽能板。

脫北者鄭玄（音譯）說，北韓人口第二多的咸興市，許多人都依靠太陽能板。

北韓經常供電不穩的國家電網，主要仰賴日漸老舊的水力發電廠和燃煤電廠，其中許多是在冷戰期間在中國大陸和蘇聯的援助下建造的。聯合國為了制裁北韓政權，限制進口成品油和石化產品。

北韓偏鄉地區對替代電力來源的需求更強烈。一名脫北者告訴史汀生中心北緯38度的研究人員，他們住的地方一年只有元旦的幾小時會有電，讓他們能觀看領導人金正恩的新年演說。

南韓統計局數據顯示，北韓2021年總發電量為8,225千瓩（MW），人口大約為北韓兩倍的南韓，則是13.4萬MW。

北韓 脫北者 南韓

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