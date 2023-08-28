基本通膨仍略低於目標 日銀：將維持寬鬆政策

日本銀行（央行）總裁植田和男26日在美國聯準會（Fed）主辦的傑克森洞央行年會表示，日本的基本通膨率仍「略低於」該央行的2%目標，因此將維持目前的寬鬆貨幣政策策略。

植田和男在一場座談會上說：「我們認為基本通膨率仍略低於我們目標」，「這就是為什麼我們要維持我們當前的貨幣寬鬆架構」。

日本7月不計生鮮食品的核心通膨率比去年同期攀升3.1%，為連續第16個月高於2%目標，但植田和男說，核心通膨率「預料年底前將持續下滑」。

他指出，「我們認為國內需求仍處於健康趨勢」，企業的固定投資「受到創新高獲利的支撐」，但第3季數據「有些地方需要關注」。他在這場討論全球化的座談會所發表的言論，並未評論日圓匯率。

植田和男在約20分鐘談話的尾聲，指稱中國大陸最近經濟減緩「令人失望」，7月數據也「偏弱」，中國大陸的「基本問題似乎是房地產部門的調整、以及對其餘經濟的外溢效應」，美國經濟的相對強勢，提供了日本「一些彌補」。