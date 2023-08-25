輝達財報旺 黃仁勳：新運算時代開始

ＡＩ晶片龍頭輝達（NVIDIA）昨天公布亮眼的第二季財報及最新財測，財報顯示輝達上季營收翻倍、獲利暴衝，執行長黃仁勳還預期本季（第三季）表現更佳，營收估達一六○億美元，不但大幅超乎市場分析師預估的一二六點一億美元，更象徵本季營收年增幅高達百分之一七○。

外資分析師認為，強勁的銷售和財測指引，凸顯輝達在生成式ＡＩ領域的核心地位。

受ＡＩ晶片需求驅動，輝達今年來股價已漲逾百分之兩百，漲幅為美國費半成分股之最，也讓輝達同時成為美台股市與科技景氣風向球。輝達昨公布第二季營收一三五點一億美元，年增百分之一○一，大幅超出市場預期的一一○億美元。在非通用會計準則（Non-GAAP）下，輝達上季ＥＰＳ二點七美元、年增百分之四二九；毛利率更來到百分之七十一點二高位。

展望後市，黃仁勳說，全球企業正從通用型ＡＩ過渡到加速運算和ＡＩ新時代，大型雲端運算業者相繼採用輝達產品打造基礎設施，「我認為這不是近期的事件，這是長期的產業轉型」。

他進一步指出，一個新的運算時代已開始，採用生成式ＡＩ的競賽正如火如荼展開，輝達訂單能見度清晰且看至明年。

由於市場一度憂心ＡＩ產品動能受景氣衝擊鈍化，但昨輝達財報一掃陰霾，帶動輝達股價在財報公布前的常規交易時段收高百分之三點二，盤後再強漲百分之九。外媒指出，輝達已是與蘋果、特斯拉等市值最大的七檔股票比肩的「美股七雄」之一，正引領美國標普五百指數今年漲勢，影響力不輸聯準會。

台股及相關供應鏈昨也鼓「漲」慶祝，指數上漲一九三點，收在一萬六七七○點，台積、技嘉、廣達、鴻海收高，但緯創、緯穎拉回修正。彭博分析師鮑伊德提醒，輝達宣布董事會將實施庫藏股，對ＡＩ狂熱人士來說，是一個多空分歧的訊號。

輝達上季財報顯示，數據中心業務仍是驅動輝達業績動能一大主力，這項業務營收一○三點二億美元、年增百分之一七一。遊戲業務成長百分之廿二至廿四點九億美元。車用業務更年增百分之十五至二點五三億美元。僅專業視覺化設計工具業務走低，年減百分之廿四。

摩根士丹利等多家外資日前則出具報告憂心台積CoWoS先進封裝產能吃緊，恐限制輝達高階ＡＩ晶片出貨。昨輝達財務長Colette Kress為消除市場疑慮，特別強調未來將增加更多供應商，提升先進封裝產能。