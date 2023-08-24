傑克森洞演說一年後 鮑爾面對哪些經濟與市況變化？

美國聯準會（Fed）主席鮑爾25日將在傑克森洞央行年會發表重要演說，令人回想起一年前，鮑爾在同一場合義正詞嚴地警告，為了讓通膨降溫，經濟可能受傷害。事隔一年，經濟和市場有何改變？而鮑爾的演說會如何反映這些變化？

過去一年來 經濟和市場情況大不同

去年，鮑爾在傑克森洞致詞時，美國通膨率剛升破96%，Fed也正如火如荼升息抑制通膨。鮑爾利用這個場合嚴正示警，表明央行官員會力抗通膨直到完成任務。

紐約時報報導，一年後的今天，情況迥然不同。利率走高已使房市降溫，加上供應鏈瓶頸疏通和汽油價格回落，通膨年增率已大幅降下來，7月降到3.2%。

相較於去年警告Fed必要時準備把經濟推落衰退以撲滅通膨烈焰，鮑爾和其他Fed決策者如今頻頻暗示，或許已達成之前被視為不可能的任務：促成經濟降溫，同時避免砸沉經濟。

料將強調抗通膨未竟其功 但語調趨緩

鮑爾今年重返傑克森洞年會發表演說，一般預料他仍會強調Fed還有更多工作要做，才能使通膨回歸正常水準。不過，許多經濟學家和投資人認為，今年他應該不必再採取去年那般嚴厲的語調。

哈佛 大學經濟學家佛曼（Jason Furman）表示，他認為鮑爾會避免任何類似「任務完成」的措詞，可能表明還有更多事要做，但不需要再像去年那般對華爾街厲聲示警。佛曼說：「有別於去年，鮑爾不必嚇唬任何人。」

市場看法已轉變 金融情勢由鬆趨緊

鮑爾一年前的演說簡短有力，像機關槍掃射般，表明Fed預料力抗通膨將造成經濟痛苦。之所以採取威嚇似的說法，一部分是為了給投資人當頭棒喝，因為當時市場仍懷疑Fed是否有決心持續大幅升息。鮑爾的警告掀起金融市場一陣狂瀾，也重新校正了投資人的看法。

但今年，市場人士已明瞭，Fed抗通膨是認真的。雖然投資人認為，Fed這波升息循環或許已接近尾聲，甚至可說已經大功告成，但出奇強的經濟數據也促使他們正視Fed將把利率升得更高、並在高檔維持更久的可能性。

這種看法在債市尤其得到驗證。過去一個月來，美國10年期公債殖利率明顯躍升，觸及逾4.3%的高點。由於10年期殖利率被視為全美借貸利率的標竿，殖利率躍升的影響明顯可見。本周，美國房貸利率升到逾20年來最高水準，新貸款申請件數則降到近30年來最低水準。隨著貸款購屋或投資擴張事業的成本變得更高昂，過去一年多來Fed猛烈升息雖使通膨降溫，但最終也可能拖累經濟下沉。

兩大風險：通膨仍超標、經濟前景有疑慮

目前為止，經濟數據大致保持強勢，例如消費者支出和招聘都超越預期。然而，基於貨幣政策會隔一段時日才會產生影響，總是有理由擔心，今日強韌的經濟，到某個時點可能再也承受不了Fed一連串緊縮而急轉直下。

已浮現令人憂心的跡象。消費者在疫情期間積攢的儲蓄似正消耗殆盡，一些企業擔心獲利會受影響。周三出爐的數據顯示，7月製造業和服務業景氣都意外減緩。花旗集團利率策略師歐唐納說：「這有點像是面對現實。」

一些經濟學家認為，這些風險給Fed謹慎行事的理由。Fed已把政策利率升到22年來最高水準，聯邦資金利率目標區間如今升到5.25%~5.5%。在Fed斟酌年底前應否再升息一次之際，一些經濟學家呼籲Fed住手，理由是在通膨趨緩且許多政策調整陸續進行的情況下，已無必要進一步升息。

然而，基於至今經濟韌性仍強，Fed也面臨另一大威脅：剔除食物和能源價格的核心通膨率仍有4.7%，還是偏高且大幅超越Fed的2%目標；如果消費者持續支出，企業也覺得可以繼續調漲價格，那麼核心通膨仍將居高不下。

基於這層顧慮，鮑爾語調仍可能保持抗通膨決心堅定不移的語調。

分析師認為，最近美債殖利率升高，可能藉由壓低需求的方式，協助降低通膨持續盤踞高檔的風險。

道明證券利率策略師高伯格說：「利率正朝Fed樂見的方向邁進--兩個月前，是有金融情勢太寬鬆之虞，但情況已翻轉過來。成長必須減緩，而金融情勢必須收緊，成長才能減緩。」

結論

摩根大通首席經濟學家費洛里說，市場利率升高，應可強化決策官員的信心，認定緊縮貨幣政策正傳導至經濟，且會持續讓經減速。他表示，數月前，財經評論者仍質疑，為何在Fed大舉升息後，金融情勢沒見到什麼反應，但現在「這個謎團或顧慮來源已移除」，應該是令Fed欣慰之事。

基於Fed在9月20日下次例會登場前，仍有幾項關鍵經濟數據將陸續發布，費洛里預期，鮑爾會避免在25日演說中釋出太明確的近期政策訊號。

不過，利率已經大幅升高，經濟前景又面臨諸多風險（例如國內學貸暫停償付將截至，中國大陸經濟也疲軟得令人憂心），一些人士認為，這些因素足以促使鮑爾這回傳達較溫和的訊息。