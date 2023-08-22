貨櫃輪業者拚減碳 積極採購甲醇燃料船

海運產業主管表示，貨櫃輪業者正在訂購甲醇燃料船，以便降低溫室氣體排放，不過，要等到可再生甲醇產量符合需求並降低成本，還得等上數年。

路透報導，第一艘環保的甲醇動力貨櫃輪已在7月從南韓啟航，該船屬於航運巨擘馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）。根據顧問業者DNV預測，這類船舶的數量到2028年預期將超過200艘，遠高於今年的30艘。

馬士基、達飛海運（CMA CGM）與X-Press Feeders是這類甲醇燃料貨櫃船的主要訂購者，它們為蘋果、Nike、愛迪達與沃爾瑪等公司載運消費產品，押注甲醇、同時探索開發度較低的氨等其他燃料選項能滿足自身與客戶的減碳目標。

馬士基表示，採用雙燃料選項的甲醇動力船成本比傳統貨輪高出約10%-12%，但從長遠來看，一旦開發業者達到經濟規模，將消弭價格差異。

然而，一大挑戰在於要取得足夠的燃料，而且也無法完全消滅碳排。

馬士基能源市場部門主管馬薩里（Emma Mazhari）說：「實際的成本挑戰仍在於燃料供應面，以及必須在全球且大規模地迅速建立產能和相關燃料基礎設施。」

傳統甲醇與燃油相比，氮氧化物排放量減少80%，硫氧化物也減少近99%，但是仍排放會造成地球暖化的二氧化碳。

甲醇研究所表示，採用環保甲醇可減少貨櫃輪60%至95%二氧化碳排放量。但是，從生質製造或從再生發電捕捉碳與氫的環保甲醇的數量仍少，而且成本比從化石燃料生產出的傳統甲醇貴了至少一倍。此外，再生甲醇的生產也距離船舶的燃料中心很遠，代表運輸會產生額外費用和碳排。

必和必拓海事與供應鏈副總裁巴提表示：「其配方中仍有碳，因此這種燃料依然不是零碳。」他補充說，使用化石燃料生產的甲醇對於減少排放毫無意義。

甲醇研究所表示，全球對甲醇的需求量為每年1億噸，通常用於營建和製造業，而一艘16,000 TEU貨櫃每年消耗量為3萬至4萬噸。

根據路透計算與船舶訂單，甲醇需求量在2028年可能進一步成長每年600萬至800萬噸。