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巴隆：記憶體晶片價格本季跌幅恐甚於預期 明年上半年難大幅復甦

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師指出，記憶體晶片本季價格的季比跌幅可能甚於預期，復甦時間點可能再往後延。路透
分析師指出，記憶體晶片本季價格的季比跌幅可能甚於預期，復甦時間點可能再往後延。路透

分析師指出，幾乎所有電子裝置內都有的記憶體晶片，本季價格的季比跌幅可能甚於預期，復甦時間點可能再往後延。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Susquehanna分析師霍塞尼（Mehdi Hosseini）指出，他最近和產業聯絡人的對話顯示，本季的DRAM晶片均價格可能比上季挫跌5%，跌幅大於他之前預期的3%，記憶體晶片價格「弱勢超乎預期」，「最近的數據點暗示...（產業）沒信心（價格）明年上半年前會大幅復甦」。

霍塞尼指出，晶片製造商的記憶體晶片庫存下跌速度，沒有他預測地那麼快，「過剩顧存」問題可能延續到明年上半年。他說，目前的第4季交貨價格協商，比他的預期還差，「當前趨勢已促使我們更加擔心」製造商明年上半年大幅調漲價格的能力。

他表示，他的產業財務預估目前的假設為記憶體價格明年初上漲，若記憶體價格頹勢未能近期扭轉，景氣復甦時點將不可避免地往後延。

不過，霍塞尼維持對美光（Micron）的正面評等，也未調整對美光的預估。

庫存 均價 記憶體 晶片

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