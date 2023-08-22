國際油價收低 憂陸需求展望 金價徘徊五個月低點

國際原油價格周一（21日）下跌，供應增加的可能性以及對中國大陸經濟的疑慮增添市場壓力；金價在五個月低點徘徊，美國公債殖利率上升使得黃金承受壓力，投資人也等待聯準會主席鮑爾在本周稍晚的傑克森洞央行年會可能透露的未來利率政策動向。

油價收低

布蘭特原油10月期貨收跌0.34美元，報每桶84.46美元，跌幅0.4%；西德州原油9月期貨收報每桶80.72美元，下跌0.53美元，跌幅0.65%。稍早，兩大指標原油漲幅都達到了1美元。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「看來中國的復甦不會發生。他們是否會購買原油值得懷疑。他們在今年初購買了大量原油並儲存了起來。他們坐擁大量油儲。」

瑞穗證券美國公司能源期貨主管Robert Yawger表示：「現在，這是一場沙烏地阿拉伯減產與需求破壞之間的較量。」

原油供應與高需求之間的緊張平衡推動了原油價格在整個夏季的漲勢，尤其是在美國夏季駕車季和來自拉美的需求。美國駕車季將於9月1日結束。同時間，以沙國為首的石油輸出國組織與俄羅斯等盟國（OPEC＋)紛紛減產，以因應中國大陸復甦步調不如預期的情況。

上周，由於擔心中國疲軟的經濟成長將抑制石油需求，兩大指標的近月合約均下跌2%，結束連續七周上漲的走勢，而美國進一步升息的可能性也為需求展望蒙上陰影。

中國大陸海關數據顯示，7月沙國對中國大陸的原油付運量比6月下降31%，俄羅斯仍是中國最大的原油供應國。俄原油價格更低。

分析師說，預期中國從沙國的原油進口在第3季將繼續低迷。

金價維持在五個月低點

現貨黃金21日收盤上漲0.3%至每英兩1,894.93美元，但仍維持在上周五觸及的五個月低位1,883.70美元附近。

美國黃金期貨收高0.3%，結算價報每英兩1,923.00美元。

Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示：「我們在這些價位看到了一些買盤，但買盤有限，因技術圖表仍然看跌。」

「聯準會官員最近的發言偏鷹派。公債殖利率一直在上升。這對貴金屬來說是利空的......對價格來說，阻力最小的路徑是橫盤整理至下跌。」

美元指數下跌0.1%，這對黃金有所幫助。不過，指標美國10年期公債殖利率續升，觸及4.3439%的去年10月以來最高，令不孳息黃金的吸引力降低。

現貨銀上漲2.5%，至每英兩23.27美元；白金上漲0.1%，至每英兩910.65美元。鈀金下跌1.4%，至每英兩1,238.32 美元。