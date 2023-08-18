快訊

長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係…許姓前處長背景很硬？群創說話了

「折凹雨刷洩憤」遭起訴 美女主播簡立喆現身解釋：消息有誤

抽籤紅包來了！這檔網通股申購首日飆漲停 抽中現賺萬元

日服務類通膨30年來首次漲至2% 日銀已無規避緊縮藉口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
因電信、住宿和娛樂成本上揚，日本7月服務類通膨率從6月的1.6%漲至2%。美聯社
因電信、住宿和娛樂成本上揚，日本7月服務類通膨率從6月的1.6%漲至2%。美聯社

日本7月服務類通膨30年來首次達到2%，這是日本央行期待已久的局面。日本央行回歸貨幣政策正常化之前，需要先等候出現可持續通膨的現象。

日圓兌美元今天匯率升值0.4%至 145.31日圓。

日本總務省周五公布，因電信、住宿和娛樂成本上揚，7月服務類通膨率從6月的1.6%漲至2%。若不考慮1997年調升消費稅的影響，服務類通膨率自1993年以來始終低於2%。

Ichiyoshi Securities 首席經濟學家Atago Nobuyasu Atago指出，「數據再次證實，物價比日本央行和市場以為的都更加僵固」。

三 井住友證券首席經濟學家 Shunsuke Kobayashi說：「最初是外部因素引發了通膨，但如今已經轉變成由內部因素帶動的通膨，服務類通膨上揚即說明這個現象。」他說：「不論他們公開怎麼說，我認為日本銀行正準備好視必要推動正常化。」

日本7月核心消費者物價（CPI）較上年同期上揚3.1%，符合市場預估中值，雖較上月3.3%走緩，但已連續16個月保持在日本央行2%的通膨目標之上。核心CPI不包括波動較大的生鮮食品，但包含能源成本。

所謂的核心核心通膨指數不包括生鮮食品和能源價格，是日本央行密切關注衡量通膨趨勢的更佳指標，7月此指數上揚4.3%，增幅高於上月。

日本 通膨

延伸閱讀

台股重挫百點 後市多空觀察5日線

公務員飯碗不亮了？台大畢業妹子嘆「生活苦」 過來人教戰2招

Fed暗示可能再升息 7月會議紀錄露端倪

PIMCO經濟學家觀點：陸通縮可能救了西方通膨

相關新聞

日服務類通膨30年來首次漲至2% 日銀已無規避緊縮藉口

日本7月服務類通膨30年來首次達到2%，這是日本央行期待已久的局面。日本央行回歸貨幣政策正常化之前，需要先等候出現可持續...

準備好面對更疲軟的人民幣 但別指望暴跌

根據華爾街日報股聞天下專欄（Heard on the Street），中國大陸經濟黯淡，可能意味人民幣走軟，但別指望它會...

H&M將逐步退出緬甸業務 當地侵害勞工權利指控大增

美國有線電視新聞網（CNN）報導，緬甸服裝工廠苛待勞工的指控增加，總部在瑞典的全球第二大時尚服飾零售商H&M已決定停止當...

追隨華爾街跌勢 日股收低

美國國債收益率達到多年高點後又持續上漲，引發美股收黑，東京股市今天追隨華爾街跌勢收低

比特幣一舉跌破26,000美元 SpaceX被揭這消息加劇頹勢

比特幣兩個月來首度跌破26,000美元，全球各國公債殖利率攀升15年來最高之際，這個加密幣市場深受避險心理打擊。不過，進...

AI領域先行、將成領導者 這家軟體商股價可能再漲20%

巴隆周刊（Barron's）報導，近幾個月來，美國軟體巨擘Adobe一直在積極推出新的生成式AI工具，要捍衛它在創意軟體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦