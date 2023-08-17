升息尾聲？ Fed官員：時候未到

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，儘管聯準會（Fed）在對抗通膨取得進展，但物價仍然過高，他還沒有準備好宣布央行已經完成升息。

卡斯哈里15日在APi集團全球主計人員大會上接受訪問時說：「我還沒準備好說我們已經完成工作了，但我看到了正面的跡象，我們可能正在路上。」「通膨正在下降，我們已經取得了一些良好進展，但仍然太高。」

卡斯哈里並表示，目前強勁的就業市場也引發了一個問題，就是Fed是否已採取足夠措施使通膨率回到2%。他說，勞動市場相當緊俏，經濟成長繼續優於預期，沒有跡象顯示經濟即將陷入衰退。

今年在Fed利率決策會議上擁有表決權的卡斯哈里說，由於通膨近來顯露正面訊象，「在我們決定採取更多行動之前，Fed可能需要多一點時間來取得更多資料」。

他說，Fed不想重蹈1970年代的覆轍，當時Fed放鬆警戒，認為通膨正在下降 ，結果卻看到物價再次飆升，迫使央行提高利率。最終Fed必須引發嚴重衰退，才使通膨獲得控制。

在降息問題方面，目前華爾街押注Fed會在明年第2季降息。但卡斯哈里警告說，Fed「距離降息還有很長一段路要走」，因為核心通膨率在4%左右，是Fed通膨目標2%的兩倍，他需要「令人信服的」證據顯示通膨正在進一步下滑，以使其相信Fed已做得夠多。

Fed的決策官員在7月的會議上宣布升息1碼（25個基點），使聯邦資金利率升抵5.25%至5.5%。美國央行已暫時決定今年再調高利率一次。

衍生性商品市場的交易員則預期，Fed在9月的下次會議將暫停升息，根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的數據，期貨交易員目前認為，Fed在下次會議維持利率不變的機率高達90%。Fed去年3月以來已11度升息。