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美股早盤平盤波動！目標百貨獲利報喜 一度大漲6%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股16日早盤在平盤附近波動，投資人等待稍晚公布的Fed會議紀錄，零售商目標百貨獲利報喜，早盤一度大漲約6%。路透
美股16日早盤在平盤附近波動，投資人等待稍晚公布的Fed會議紀錄，零售商目標百貨獲利報喜，早盤一度大漲約6%。路透

美股16日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人等待美國聯準會Fed）稍晚公布的7月會議紀錄。道瓊工業指數上漲108點，或0.3%；標普500指數小漲0.1%；那斯達克綜合指數跌0.2%；費城半導體跌0.8%；台積電ADR開低走高，漲0.6%；輝達（Nvidia）小跌0.1%。

聯準會預定美東時間下午兩點公布7月會議紀錄，當時Fed將利率區間調升至逾22年最高水準的5.25%~5.5%。投資人將詳讀這份紀錄，藉此推敲Fed今後的政策路線。

在此同時，美國企業財報季也尚未結束。目標百貨16日盤前宣布，上季EPS經調整後為1.8美元，優於市場預估的1.4美元，主因是商品較少打折和門市商品補貨流程有所改善。目標百貨16早盤一度大漲約6%。

Fed 聯準會 美股

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