企業怕洩密 管制使用生成式AI

AI蓬勃發展，各行各業陸續運用AI來優化作業及產品創新，不過因採行的深度、廣度各有不同，所遇到的問題也不同，許多企業已率先制定內部使用規範，除了國際知名企業高盛、蘋果、三星禁用ChatGPT，國內佳世達、工研院等單位也在今年三、四月間公布生成式AI使用規範，避免資安漏洞及營業祕密外洩。

產業人士舉例，企業進行內部策略制定、新品研發、行銷規畫時，原則上都有自己的核心邏輯、設計骨幹，但現在部分企業已會使用「生成式AI」幫這些計畫骨幹長出肉來。

大家熟悉的ChatGPT去年底推出後紅透半邊天，不僅學生拿它寫論文，部分員工都會拿它來寫程式、準備企劃資料。有些員工利用ChatGPT輔助工作，不小心將公司內部機密洩露出去，三星就是其中一例。

三星員工四月初不小心將公司內部原始碼上傳至ChatGPT，讓三星五月一日發出內部備忘錄，要求員工不得在公司電腦、平板、手機、內部網路使用生成式AI系統，在個人裝置使用ChatGPT等工具的員工，也不得將公司內部資訊或可能揭露三星智慧財產權的個人資料上傳，違規者恐被開除。

蘋果則是擔心生成式AI工具恐將有洩露機密風險，早早限制員工使用ChatGPT和其他外部AI工具以保護公司營業祕密。

早在三星要求之前，台灣不少企業就已經開始制定內部規範，有些企業嚴格禁用ChatGPT，有些企業雖開放員工使用ChatGPT，但要求員工不能在ChatGPT上提供個人或者財務訊息，同時也不應向ChatGPT披露任何商業秘密或任何其他公司機密或特殊資訊，僅能輸入公開資訊。

產業人士表示，交給AI的風險就是你不知道會不會踩到智慧財產權的紅線；舉例來說，之前有人討論Midjourney出來的畫作所有權歸誰？這塊都還無法說得清，因此業界目前還是由「人」做最後把關，避免踩到法律紅線，業界普遍希望政府能推出相關法令，讓業界發展AI時有所遵循。