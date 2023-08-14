Fed「鷹」影不散 巴克萊喊賣2年期美債

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

華爾街人士日益認為美國聯準會（Fed）終於可能已完成升息周期，但這未必代表美國公債市場近期就能擺脫動盪。

投資機構預期，美國公債將繼續拉鋸，因經濟高度不確定性可能使Fed改變政策路徑，或提高利率到高於市場目前預期的水準，且維持更久。有一些決策官員強調，通膨率仍高於2%目標，Fed還有更多工作要做。

巴克萊銀行策略師團隊已建議客戶賣出美國2年期公債，因為預期明年利率仍將維持高點，與市場普遍猜測Fed明年3月將開始降息的看法相悖。同時，美國10年期公債殖利率正逐漸接近去年的高點。

Invesco固定收益首席策略師瓦德勒表示，「Fed官員發出的鷹派訊息，帶動長期殖利率上升。Fed仍偏向鷹派，使不確定性仍高」。美國財政部擴大發債已壓抑債市，今年來整體美債市場的投資報酬率僅0.1%，遠低於預期。

Fed主席鮑爾7月表示，9月決策將繫於未來兩個月的經濟數據。目前已公布的數據，包括7月就業成長降溫，及通膨趨緩，都支持9月將按兵不動預期。但7月核心消費者物價指數（CPI）年升幅仍為4.7%，7月生產指者物價指數（PPI）升幅也擴大，且高於市場預估，刺激美債殖利率全面走高。

市場本周聚焦7月Fed會議紀錄，尋求利率走向的線索，並觀察決策官員內部的歧見有多深。市場也將關注8月下旬的Fed傑克遜洞年會；目前市場預期美國利率到2025年元月時將降到4%，鮑爾可能大潑冷水。

Fed 美國 債市

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