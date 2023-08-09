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2030年前零砍伐破局！亞馬遜雨林8國「貝倫宣言」出爐 魯拉美夢難圓

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
亞馬遜雨林峰會8日於巴西貝倫市(Belem)登場，東道主巴西總統魯拉高呼亞馬遜雨林的生機操之在鄰邊8國，然而《貝倫宣言》出爐，隻字未提2030年前達成零砍伐的目標，足見8國未能達成共識。法新社
亞馬遜雨林峰會8日於巴西貝倫市(Belem)登場，東道主巴西總統魯拉高呼亞馬遜雨林的生機操之在鄰邊8國，然而《貝倫宣言》出爐，隻字未提2030年前達成零砍伐的目標，足見8國未能達成共識。法新社

英國衛報報導，亞馬遜雨林峰會8日於巴西貝倫市(Belem)登場，齊集巴西、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、玻利維亞、委內瑞拉、圭亞那和蘇利南等鄰邊8國領袖和代表，共商永續森林經營和氣候行動合作等議題，包括在2030年前實踐零砍伐、打擊非法礦業和跨國犯罪組織。

本周峰會是亞馬遜合作盟約組織（ Amazon Cooperation Treaty Organization）14年來首度舉行會議，經數小時商談，大會公布《貝倫宣言》（Belém Declaration），籲求加強警力合作及情報共享機制，以利打擊非法活動、環境犯罪，並且保障原住民人權。據悉，巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）將成立執法中心推動區域警力合作。

宣言中洋洋灑灑113個事項，要求強力打擊毀林活動，積極推廣區域內永續發展，唯獨未提在2030年前達成零砍伐的目標，足見鄰邊8國未能達成共識。

亞馬遜雨林有6成位於巴西境內，作為擁有最大主導權的國家領袖，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）立志採取嶄新模式管理亞馬遜雨林，以環境保護為主結合社會兼容、經濟發展和創新技術等政策。

經過前總統波索洛納（Jair Bolsonaro）4年執政，濫砍程度嚴重惡化，原住民亦遭受莫大荼毒。

有鑑於此，魯拉矢言重建巴西在環境保育和國際社會間的名聲，終結雨林數世紀來遭受的暴力威脅、經濟掠奪與環境破壞，開啟「嶄新的亞馬遜美夢」。

魯拉上任以來力求在2030年前實現亞馬遜零砍伐，會中更喊話，「這片雨林既非空空如亟需被占有，更非無主寶藏坐等掏空，它是充滿機會花壇，尋求澆灌。」

此外，他認為亞馬遜雨林的生機操之在鄰邊8國，「它可以是擁有綠化城市、清淨空氣、無汞河流和保留原始森林的亞馬遜，有能力提供所有人食物、尊嚴工作與公共服務，兒童更健康之外，移民和原住民也能獲得合理對待。這是我們共同追求的亞馬遜美夢」。

亞馬遜雨林占地670萬平方公里，約有4000億棵樹木、16000個物種、1300多種鳥類、數萬種植物，且蘊含全球20%淡水資源。據估，亞馬遜雨林可吸收超過120億噸二氧化碳，是地球至關重要的天然碳匯。

巴西 魯拉

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