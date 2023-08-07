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任職13年…特斯拉財務長突下臺 開盤股價摔逾2%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉7日突然宣布，柯克霍恩卸除財務長職位，致使特斯拉股價開盤跌逾2%。路透
特斯拉7日突然宣布，柯克霍恩卸除財務長職位，致使特斯拉股價開盤跌逾2%。路透

特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn），被譽為是讓該公司持續獲利的幕後功臣，但特斯拉7日突然宣布，柯克宏卸除財務長職位，致使特斯拉早盤跌逾2%。

路透報導，柯克宏是任職13年的特斯拉老臣，已於4日交棒，但將在特斯拉留到年底。該公司未說明柯克宏的去職原因。

柯克宏在領英（LinkedIn）網站發文說：「成為這家公司的一員是特殊的經驗，13年前加入以來，非常自豪於我們一起所做。」他的遺缺由會計主管塔尼亞（Vaibhav Taneja）接手。

華爾街日報5月報導，馬斯克仰賴柯克宏達成願景，把特斯拉轉型為全球車業龍頭。柯克宏做事低調，不跟馬斯克搶風頭。

柯克宏出任財務長時，特斯拉市值為500億美元，如今已突破5,000億美元。該公司提高製造效能，達成連續15季獲利，並累積了220億美元現金或約當現金，外界將這些歸功於他。特斯拉去年的營業利潤率為16.8%，遠高於底特律車廠同業。但最近該公司發動價格戰搶市，使得利潤下滑。

特斯拉 馬斯克 華爾街日報

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