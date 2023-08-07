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美股盤前重點／台積董事會將支持德國建廠、全球公債賣壓加重

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美股三大期指7日在平盤之上遊走。路透
美股三大期指7日在平盤之上遊走。路透

亞洲股市8月7日收盤漲跌互見，歐洲英法德三大股市目前同步走軟，跌幅在0.2%至0.5%，美股三大期指則在平盤之上遊走，漲幅介於0.1%到0.3%。以下為美股盤前重點新聞摘要：

台積電董事會將支持德國建廠

德國商報報導，德國政府消息人士透露，台積電董事會將於8日會晤，決定支持在德國建廠。消息人士透露，德國政府將出資50億歐元（54.9億美元），支持建設該工廠，該廠將設在德國東部的德勒斯登。德國經濟部和台積電均未立即回應。

全球公債拋售潮加劇

在德國長天期公債領跌下，全球公債7日出現新一波賣壓，投資人正在評估全球經濟的最新情勢，以及利率是否會維持在高檔更長一段時間。德國30年期公債殖利率一度升抵2.72%，是2014年初以來最高；30年期美債殖利率也升到4.27%，離上周所創去年11月以來最高點4.292%不遠。

日銀公布7月會議紀錄

日本央行公布的7月決策會議意見摘要顯示，央行在會中討論了日益增強的持續通膨前景，一位委員表示，工資和物價可能以「前所未見的速度」持續上漲。雖然委員們強調有必要保持超寬鬆貨幣政策，但對膨脹前景的樂觀看法表明，他們現在更加相信逐步退出刺激政策的條件可能已經具備。日圓匯價目前走貶，報142.19日圓兌1美元，跌0.3%。

印尼Q2 GDP季增率創兩年多最快

印尼第2季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長5.17%，為三季以來最快增速，也優於路透預估的4.93%。若和上一季相比成長3.86%，除了優於市場預期，也創兩年多來最大季比增幅。印尼央行將因此有更多空間可讓基準利率維持在四年高點，以捍衛印尼盾匯價。印尼盾已連續三周收黑。

沙國石油公司上季獲利大降38%

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）7日公布，第2季獲利301億美元，雖優於市場預期，但比去年同期劇減逾三分之一，主因油價下跌及減產行動侵蝕獲利。分析師指出，沙國可能進一步減產抬價，以提升這家國營油企的盈餘。該公司配息總額將維持195億美元不變，並於第3季額外對股東配發共99億美元。執行長表示，即使沙特最近自願延長減產措施，但對客戶的供應仍然充足。 

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