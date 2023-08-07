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美企Q3獲利展望好轉

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國企業財報季接近尾聲，儘管挑戰猶存，但對多數公司來說，隨著重創利潤的通膨壓力放緩，獲利低谷可能已經過去，有望在第3季恢復獲利成長，科技業者表現更可能大幅改善。

彭博資訊報導，標普500指數逾八成個股已公布上季財報，獲利預料將連續三季下滑，每股盈餘減少7%。但好消息是盈餘展望好轉。數據顯示，若不計能源業，標普500成分企業獲利預料將在本季重返成長。

分析師調升未來一年企業獲利展望的速度，也快過調降步伐，促使標普500的盈餘修正動能指標強升，升幅為5月以來之最。

數據顯示，經濟韌性支撐進一步成長，讓企業恢復樂觀情緒。聯準會（Fed）幕僚不再預測經濟將陷入衰退。摩根大通、美國銀行等華爾街大型投銀也都調整對經濟低潮的嚴峻警告。

The Wealth Consulting Group執行長Jimmy Lee說：「只要通膨繼續放緩，Fed不要意外緊縮政策，我們確實可能在未來幾季避開衰退，企業獲利的創痛也可能已經結束。」

企業恢復獲利成長，可讓美股經歷了顛簸的第2季後，獲得所需助力。市場對營業利益率的看法趨於樂觀，看好企業在經歷新冠疫情時的庫存過剩、供應鏈打結、成本激增等困境後，營業利益率已於去年第4季觸底。

標普 通膨

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