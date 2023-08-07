美堵陸晶片 拉盟友下水 引發不滿

曾在三星電子擔任晶片工程師和高階主管的南韓國會議員梁香子，強力批評美國干預全球半導體產業的作法，認為美國限制中國大陸取得生產先進晶片的措施，可能會損害美國與亞洲盟友的關係，顯示美國把亞洲盟邦圈進其經濟安全戰略，已引發盟友不滿。

梁香子向英國金融時報（FT）表示：「如果（華府）持續試圖懲罰其他國家、通過法案，並且用無法預測的方式執行『美國優先』政策，其他國家可能組成對抗美國的聯盟。」「美國是世界最強的國家，應該更加考慮人類普世價值，以實力為武器並非眾人樂見。」

梁香子坦承，美國的科技戰手段迄今還沒傷害到南韓半導體產業，但美國愈制裁中國大陸，中國大陸就會愈努力試著取得快速的科技進展，將提供更多國家支持以達成目標。她認為，「美國應放棄當前試圖藉由動搖及打破全球價值鏈取得成功的做法」，美國在製造記憶體和處理器晶片時，也曾受惠於南韓和台灣，現在卻「試著透過制裁拆除現狀」。不過，許多分析師指出，美國制裁中國大陸，其實幫助南韓晶片製造商，因為阻礙中國大陸競爭對手的進步。