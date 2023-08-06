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曾為三星老臣…南韓議員批美圍堵陸晶片戰略：將損害美國與亞洲關係

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
曾在三星擔任晶片工程師和高階主管的南韓國會議員梁香子，強力批評美國干預全球半導體產業的作法。彭博資訊
曾在三星擔任晶片工程師和高階主管的南韓國會議員梁香子，強力批評美國干預全球半導體產業的作法。彭博資訊

曾在三星電子擔任晶片工程師和高階主管的南韓國會議員梁香子，強力批評美國干預全球半導體產業的作法，認為美國限制中國大陸取得生產先進晶片的措施，可能會損害美國與亞洲盟友的關係，顯示美國把亞洲盟邦圈進其經濟安全戰略，以引發盟友不滿。

梁香子向英國金融時報（FT）表示：「如果（華府）持續試圖處罰其他國家、通過法案，並且用無法預測的方式執行『美國優先』政策，其他國家可能組成對抗美國的聯盟」，「美國是世界最強的國家，應該更加考慮人類普世價值，以實力為武器並非眾人樂見」。

梁香子坦承，「美國的科技戰手段，迄今還沒傷害到我們的半導體產業，因為對中國的制裁實際上可能減少產量，導致價格變高」。

但她也說，美國愈制裁中國大陸，中國大陸就會愈努力試著取得快速的科技進展，將提供更多國家支持以達成目標，「考量到中國充足的人才和原物料，將形成南韓的危機」。

梁香子表示，「美國應放棄當前試圖藉由動搖及打破全球價值鏈取得成功的做法」，美國在製造記憶體和處理器晶片時，也曾受惠於南韓和台灣，現在卻「試著透過制裁拆除現狀」。

不過，許多分析師指出，美國制裁中國大陸，其實幫助了南韓的晶片製造商，因為阻礙中國大陸競爭對手的進步。梁香子認同意美中科技戰給了南韓發展自家技術的時間，但也認為南韓晶片業正處於「危險情勢」。

她表示，南韓必須解決本國人才的問題，「台灣的工程師待遇比律師和法官好，但南韓的工程師並不優渥」，「聰明的南韓學生希望成為醫生、牙醫、東醫（類似中醫），而非工程師」，「只有技術才能讓我們不受這些地緣政治問題影響」。

美國 南韓 半導體 華府

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