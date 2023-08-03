美信評遭降 三大咖痛批

際信評機構惠譽（Fitch）1日意外調降美國債信評等，摘除美國擁有的頂級信評後，引發2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）、美國前財長桑默斯（Larry Summers）及安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）等知名經濟學家的批評，斥之為「荒謬」或「令人費解」。

克魯曼在之前名為推特的X平台貼文表示：「惠譽調降美國信評，是一個會被廣加正確嘲諷的決定：即便用他們的標準來看也不合理。」「這背後肯定有什麼緣故，但不管是什麼，這個緣故都與惠譽有關，與美國償債能力無關。」

現任哈佛大學教授的桑默斯說，儘管有理由對美國赤字的長期軌跡感到憂心，但美國的償債能力無庸置疑，「認為這會讓人想到美國公債違約有風險的想法很荒謬，我不認為惠譽對此有任何有益的新見解。」「相反地，過去幾個月的數據都顯示，（美國）經濟比人們想像的強勁，這對美國債信是好事。」

他補充說：「我無法想像會有認真的信用分析師支持惠譽的這個決定。」

伊爾艾朗形容惠譽的降評行動「令人費解」，不太可能對市場造成影響。他在X平台貼文說，「絕大多數經濟學家和市場分析師可能對惠譽援引的理由和時機同感困惑」，「惠譽的聲明更可能被駁斥，不會對美國經濟和市場產生持久的破壞性影響」。

曾任美國前總統歐巴馬經濟顧問的哈佛大學經濟教授佛曼（Jason Furman），也批評惠譽的決定「完全荒謬」，「美國的評級就是在AAA區間。一些微小的變化根本不重要」。

策略師認為，惠譽是在傳達關於美國債限流程和當前財政問題的訊號，主要是關注政治面，而非政策面，惠譽基本上也是在警告，若美國不解決財政憂慮，美元將受害。

根據惠譽的聲明，美國債信評等下滑反映未來三年財政惡化、政府巨額且不斷擴大的債負，以及過去20年相對於AA和AAA國家治理水平下滑的預期。在惠譽之前，標普全球（S&P Global Ratings）2011年已將美國信評由AAA降至AA+，三大信評機構裡只剩穆迪（Moody's ）仍維持美國信評在AAA。