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彭博：埃克森美孚就供應鋰洽談特斯拉、福特、福斯

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
消息人士向彭博透露，埃克森設下每年開採10萬噸鋰的目標。路透
消息人士向彭博透露，埃克森設下每年開採10萬噸鋰的目標。路透

彭博引述知情人士報導，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）就供應鋰這種電池關鍵材料，正和特斯拉、福特汽車、福斯等汽車製造商洽談。

埃克森是多家拓展鋰生產的石油天然氣公司之一，希望趕上用電動車電池的激增需求，也視此為化石燃料之外的多元化布局。據彭博報導，與潛在客戶的談判仍處於初期，埃克森也還沒有公布進軍鋰礦的計畫。不過，這些協商可視為埃克森對鋰漸感興趣的跡象。知情人士透露，埃克森也和電池巨頭三星和SK On 談過。

由於全球車廠競相推出電動車，鋰在內關鍵電池材料面臨供應吃緊甚至短缺的風險，也因此引發一波投資和確保供貨的熱潮。據研究機構Benchmark Mineral Intelligence 調查，全球需要近60個新的鋰礦和工廠才能滿足由化石燃料轉型的大量需求，2030年所需的鋰將大於2015年至2022年間開採的總量。

消息人士向彭博透露，埃克森設下每年開採10萬噸鋰的目標，目前在阿肯色州探勘一塊10英畝的土地並已經開始在那裡鑽井，但尚未決定是自行生產還是與其他公司合作生產。消息人士透露，鋰礦商Albermarle 是埃克森洽談的合作對象。

彭博發布報導後，Albermarle 一度大漲3.7%，收盤漲幅收斂至2.2%。埃克森股票在開盤後暴漲，收盤上漲3%。

彭博 特斯拉 福斯 石油 天然氣

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