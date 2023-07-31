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日銀宣布計畫外操作 進場調節10年期日債殖利率飆漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀上周五表示，先前設定的日本10年期公債殖利率0.5%上限是參考點，而非硬性規定。歐新社
日銀上周五表示，先前設定的日本10年期公債殖利率0.5%上限是參考點，而非硬性規定。歐新社

日銀周一宣布不在計畫內的購債操作，日本銀行（央行）上周五宣布微調殖利率曲線管控政策後，日本10年期公債殖利率周一開盤大漲至九年來最高水準。

10年期公債殖利率周一開盤上揚6.5個基點至0.605％。日銀宣布將按市場殖利率購買3,000億日圓的5-10年期公債後，10年期公債殖利率漲幅回到0.6%。

日銀上周五表示，先前設定的日本10年期公債殖利率0.5%上限是參考點，而非硬性規定，同時，日銀也擴大了8月對中長期債券購買範圍。日銀如今看來容忍的殖利率上限已調高至1%，外界認為日本原本投資海外債市的資金將匯回國內。

巴克萊銀行策略師發布報告說：薪資和通膨上升風險高於預期，日本央行未來可能會預防性或突然調整殖利率曲線管控。

摩根士丹利和高盛集團的策略師認為，日銀調整殖利率曲線管控政策，形同明確支持日本股市進一步上漲。摩根士丹利策略師說：「現在機會變得更加明確。」

高盛的Bruce Kirk和Kazunori Tatebe說：「日銀的過度持有債務（BOJ overhang）的情形已被消除，投資人可能會在各產業中擴大投資，並選擇性增加大型股票的比重」。他們寫道，「日圓走穩和不斷改善的企業治理改革動能可鼓勵更多外國投資人買進」。

在此樂觀心理帶動下，東證股價指數（Topix）周一大漲1.6%，今年來漲幅達到23%。日經225指數也上漲，漲幅達27%，表現優於全球其他股市。

日本銀行股周一也繼續上漲，但漲幅落後大盤。銀行股上周五因投資人看好利率上升會改善獲利力而大漲。不過，摩根士丹利指出，日銀未來12個月內不大可能持續貨幣緊縮，銀行股上漲空間有限。

日本央行 投資人 摩根

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