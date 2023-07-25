美股盤前重點／日系外資看好輝達AI相關營收
美股期指25日開盤前半小時在平盤附近狹幅波動，投資人正等待重量級財報和主要央行決策出爐；Google和微軟預計盤後公布財報。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：
特斯拉財報
特斯拉（Tesla） 24日申報資料顯示，第2季來自美國和中國大陸以外國際市場的營收成長超過一倍，達到78.6億美元。受此消息激勵，特斯拉收盤大漲3.5%。特斯拉上季在美國和大陸營收分別為113億美元和57億美元；美國仍是特斯拉最大的銷售市場，但營收顯然已達頂峰，去年最後一季達到近120億美元後，已連續兩季下降。
小麥價格續攀
小麥價格持續攀升至五個月來的最高價位，俄羅斯襲擊烏克蘭多瑙河港口，使烏克蘭穀物出口管道遭到破壞。印度暫停最大宗的稻米品種出口，米價也勢在必漲，更加劇了全球糧食市場的壓力。烏克蘭雷尼（Reni）的多瑙河港口24日遭到無人機襲擊，一座穀倉被毀。
日系外資看好輝達AI相關營收
瑞穗證券分析師拉克許（Vijay Rakesh）認為，隨著人工智慧（AI）爆炸性成長帶旺半導體需求，輝達（NVIDIA）仍會是最大受惠者，預期該公司2027年可創造約3,000億美元的相關營收，因而大幅上調輝達目標價至530美元。
小摩談亞洲AI題材
摩根大通亞洲科技研究主管JJ Park表示，南韓記憶體晶片股還有進一步上漲的空間，儘管需求疲軟導致記憶體價格好轉的時間延後，但三星電子和SK海力士今年的表現有望勝過台積電和聯發科等晶片業者股票。
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