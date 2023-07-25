美股盤前重點／日系外資看好輝達AI相關營收

世界各國的中央銀行正在為判斷通膨是否消退而苦惱。這是因為儘管連續快速升息，但物價上漲基調不會減弱的憂慮正在加強。無法預測升息的結束，市場也不得不修改預期。貨幣緊縮的長期化直接導致不斷膨脹的債務的償還風險，世界經濟正面臨考驗。

2023-07-25 18:57