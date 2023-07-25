馬斯克取的「X」字大家愛 Twitter改名侵權挨告風險100％

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克針對被他買下的推特（Twitter）的最新動作是：將品牌改名為英文字母「X」。雖然他喜愛名稱裡帶有「X」，但有相同偏好的科技公司包括Meta、微軟（Microsoft），早已擁有「X」智財權。路透報導，馬斯克要用「X」可能引起複雜的法律問題。

商標中使用「X」的很多，所以想用這個字的人，很容易就會成為面臨法律挑戰的對象。尤其是一家本來正式被知道是名叫Twitter的公司，未來要捍衛自己的「X」招牌，有其難度。

商標律師Josh Gerben說：「Twitter有100%機會因此被某一方提告。」就他粗算結果，美國跨大範圍各行各業中，將近900個商標註冊裡，有著「X」。

馬斯克周一把Twitter改名為「X」，而且發布黑白色的新標誌。

商標擁有人被保護項目包括品牌名稱、標誌、標語等，他們可以提出訴訟，主張侵權一方造成消費者混淆，救濟方式有金錢損害賠償、禁止使用等等。

微軟從2003年開始，就擁有與它的遊戲系統Xbox通訊有關的「X」註冊商標。Facebook母公司Meta自2019年起，也擁有聯邦級別的商標註冊，是個藍白色彩的「X」字母，申請應用範為是社群媒體、軟體等。

Gerben研判，微軟和Meta在沒有感受到威脅之前，應該不會提告。

路透採訪推特、微軟和Meta，三家公司都沒有就此議題回應評論。

Meta自己由Facebook改名為Meta後，就碰到訴訟。投資公司Metacapital、虛擬實境公司MetaX去年對Meta提出商標訴訟。

另一位商標律師Douglas Masters表示，單一字母本來就比較難保護，在商業上很熱門的「X」又特別不容易。Twitter新名稱「X」能被保護的可能只侷限於他們簡單的黑白「X」標誌，但這標誌又沒有太高的辨別度，保護程度勢必很窄。