快訊

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

馬斯克取的「X」字大家愛 Twitter改名侵權挨告風險100％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克改掉Twitter的藍色小鳥標誌，改為新的黑白「X」標誌。 路透
馬斯克改掉Twitter的藍色小鳥標誌，改為新的黑白「X」標誌。 路透

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克針對被他買下的推特（Twitter）的最新動作是：將品牌改名為英文字母「X」。雖然他喜愛名稱裡帶有「X」，但有相同偏好的科技公司包括Meta、微軟（Microsoft），早已擁有「X」智財權。路透報導，馬斯克要用「X」可能引起複雜的法律問題。

商標中使用「X」的很多，所以想用這個字的人，很容易就會成為面臨法律挑戰的對象。尤其是一家本來正式被知道是名叫Twitter的公司，未來要捍衛自己的「X」招牌，有其難度。

商標律師Josh Gerben說：「Twitter有100%機會因此被某一方提告。」就他粗算結果，美國跨大範圍各行各業中，將近900個商標註冊裡，有著「X」。

馬斯克周一把Twitter改名為「X」，而且發布黑白色的新標誌

商標擁有人被保護項目包括品牌名稱、標誌、標語等，他們可以提出訴訟，主張侵權一方造成消費者混淆，救濟方式有金錢損害賠償、禁止使用等等。

微軟從2003年開始，就擁有與它的遊戲系統Xbox通訊有關的「X」註冊商標。Facebook母公司Meta自2019年起，也擁有聯邦級別的商標註冊，是個藍白色彩的「X」字母，申請應用範為是社群媒體、軟體等。

Gerben研判，微軟和Meta在沒有感受到威脅之前，應該不會提告。

路透採訪推特、微軟和Meta，三家公司都沒有就此議題回應評論。

Meta自己由Facebook改名為Meta後，就碰到訴訟。投資公司Metacapital、虛擬實境公司MetaX去年對Meta提出商標訴訟。

另一位商標律師Douglas Masters表示，單一字母本來就比較難保護，在商業上很熱門的「X」又特別不容易。Twitter新名稱「X」能被保護的可能只侷限於他們簡單的黑白「X」標誌，但這標誌又沒有太高的辨別度，保護程度勢必很窄。

馬斯克 標誌 提告

延伸閱讀

馬斯克放飛推特藍鳥偏愛X 專家、原創者都搖頭

震撼彈！馬斯克說要換 推特招牌「藍鳥標誌」最快明天掰掰

進度延遲兩年！特斯拉終於開始生產Cybertruck

馬斯克新創xAI公司 將與推特、特斯拉密切合作

相關新聞

「讓法國在世界各地閃耀」！ 全球奢侈品龍頭LVMH宣布贊助巴黎奧運

全球最大法國奢侈品集團LVMH於24日宣布，成為2024年巴黎夏季奧運的頂級贊助商，法國代表團的服裝也將由LVMH旗下品...

道瓊指數連漲11日 密集財報公布前 娛樂、能源股領漲

道瓊工業指數周一率美國股市上漲，且連漲11日，創下六年來最長連漲紀錄，投資人押注科技以外類股走高，周末電影票房大賣提振娛...

馬斯克放飛推特藍鳥偏愛X 專家、原創者都搖頭

億萬富翁馬斯克將社群媒體推特更名為X，徹底揮別藍鳥圖案時代，雖然新的X商標深得馬斯克的心，但卻得不到專家和藍鳥原創者認同...

「芭比海默」帶動進場觀影人數 AMC股價飆漲逾36%

AMC連鎖電影院這在周末創下四年來生意最好的一天，股價24日飆升，截至美東時間下午1時35分發稿時，該股漲超過36.59%，報6...

修車前先砸車 日本車商爆詐財 慣用「默殺」策略為何失敗了

有開車的人都知道，在台灣，汽車進廠維修保養「水很深」，日本也不遑多讓。號稱中古車收購數量連6年第一、兼營驗車與維修的日本最大中古車商BIGMOTOR，向保險公司詐領維修費。公關專家分析，BIGMOTOR的違法行徑並非第一次被揭露，但之前靠「默殺」的策略相當成功。...

小麥白米齊漲 戰爭、天氣、出口管制增添糧食市場壓力

小麥價格持續攀升至五個月來的最高價位，俄羅斯襲擊烏克蘭多瑙河港口，使烏克蘭穀物出口管道遭到破壞。印度暫停最大宗的稻米品種...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦