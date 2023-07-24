日外匯事務最高官員神田真人：日央行可能上修通膨預估

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人周一表示，最近的通貨膨脹和工資上漲超過預期，表明企業正在改變做法，不再以物價不會大幅上漲的假設做為前提，央行可能在周五結束為期兩天政策會議時上修通膨預估。但投資人預期，在歐美決策者升息之際，日本央行的政策還會是異數，日圓匯率持續掙扎。

神田真人說：「日本企業設定價格和工資的行為正在起變化，這已經成為國內外共識。把目前掌握的數據綜合起來看，日本央行可能上調通膨預估。」無法就具體貨幣政策發表評論。

當前市場廣泛揣測認，不斷攀升的通膨率和強勁的工資上漲，將促使日本央行在本周調整其殖利率曲線控制政策。

但路透報導，日本央行傾向於本周維持殖利率曲線控制政策不變，儘管央行內部尚未達成共識。根據消息人士，雖然委員會可能上調4月開始的當前年度核心消費通膨預估，但2024和2025年度預估可能基本持平於目前預測。

周一早盤，日圓兌美元匯價跌到141.71，兌歐元跌到157.58，較上周的15年低點158.04沒高多少，也與上周兌瑞士法朗的創紀錄低點相距不遠。

日本央行總裁植田和男表示，央行在決定是否調整殖利率曲線共控時，將重點關注近期的通膨和工資上漲明年是否會持續，以及是否會得到更多國內需求的支持。

另外，日本周一公布7月的au Jibun bank製造業採購經理人指數（PMI）延長跌勢降至49.4，低於6月的49.8。榮枯分界線是50。新訂單下滑速度是3月以來最快，工廠產出和新出口訂單也延續頹勢，儘管減速較慢。

7月的au Jibun bank服務業PMI經季節性因素調整後跌到53.9，低於6月的54，是1月來最差表現。服務業在新業務成長是1月來最慢，就業扭轉了成長趨勢。