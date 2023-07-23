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各國通膨不同調 歐升、美降、中緊縮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

美國漸漸擺脫通膨惡夢，歐陸仍深陷高物價的泥淖！美國6月通膨率放緩至3%，急遽降溫；反觀英國通膨率高居7.9%、歐盟則為5.5%。中國因經濟衰退的風險猶存，政府正趕緊祭出財政支持政策。全球面臨截然不同的財政問題，各國政府都正苦思如何拆解經濟未爆彈。

美國棋差一着

CNN》報導，美國通膨急速降溫，6月通膨率放緩至3%，距離目標的2%差距縮小不少，顯見美聯儲打擊通膨的措施開始發揮效果。羅耀拉馬利蒙特大學金融系教授索恩樂觀說，就該現況來看，美聯儲將會暫停升息。

但國家經濟委員會主任布雷納德警告，目前消費者物價指數仍高於過去的水準，尤其目前就業市場仍相當熾熱，企業為了徵才提高薪資，最後為了損益兩平，就會抬高商品的價格，所以打擊通膨之戰尚未告終。

中國反向緊縮

世界經濟論壇》報導，中國受到全球經濟波動影響，6月出口量同比下降12.4%，生產者價格指數（PPI）呈現七年來最快的下降速度，浮現經濟衰退風險。

經濟學家指出，中國目前出現通貨緊縮的狀況，經濟成長的速度也逐漸放緩，這些也導致信貸需求走疲、人民幣面臨不斷下跌，迫使政府需要在財政上提供更多支援，北京當局今年也設定「優先考慮經濟穩定」的目標，希望將通膨率提高到3%以上，促進經濟更熱絡。

歐陸各國特別慘

BBC》報導，因為俄烏戰爭造成的能源供應銳減，直接衝擊歐陸的能源價格；新冠疫情促成缺工問題尚未回覆，導致英國、歐洲的物價指數仍比去年高出7.9%、5.5%，依舊居高不下。

歐陸各國央行為了應對通膨，恐怕被迫祭出升息措施，導致利率飆升、投資市場萎縮等，也衝擊到政府基金的佈局，加上各國人口老化擴大退休金需求，歐陸未來幾年可能需要勒緊褲帶。

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經濟衰退 通膨 美國

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